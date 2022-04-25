"Hazan" şarkısına kattığı yorum büyük beğeni topladı - Son Dakika
Üye Girişi

"Hazan" şarkısına kattığı yorum büyük beğeni topladı

25.04.2022 09:56
"Hazan" şarkısına kattığı yorum büyük beğeni topladı

Genç seslerin canlı akustik performanslarıyla yer aldığı Azka TV Youtube kanalında Sezen Aksu'nun "Hazan" isimli şarkısına kattığı yorumla yer alan Ufuk Çakır tıklanma rekorları kırmaya başladı.

Genç seslerin canlı akustik performanslarıyla yer aldığı Azka TV Youtube kanalında Sezen Aksu'nun "Hazan" isimli şarkısına kattığı yorumla yer alan Ufuk Çakır tıklanma rekorları kırmaya başladı.

Müzik yarışmasında elde ettiği başarısı ve farklı ses rengi ile uzun yıllar müzik sektöründe yer alan Ufuk Çakır "Hazan" adlı şarkıyı canlı olarak yorumladı. Söylediği şarkıyla beğeni toplayan Çakır, tıklanma rekoru da kırmaya başladı. Şarkıya kattığı kedine has yorumuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Solistlerin tamamen hücum kayıt denilen şekilde şarkılar yorumladığı ve gerçek seslerini ön plana çıkaran Azka müzik, Azka TV Youtube kanalı üzerinden akustik çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek. - MUĞLA

Hazan şarkısına kattığı yorum büyük beğeni topladı
Hazan şarkısına kattığı yorum büyük beğeni topladı

YORUMLAR
500
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan evlilik sorusuna şaşırtan cevap: Çok aşığım, evlenirim Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan evlilik sorusuna şaşırtan cevap: Çok aşığım, evlenirim Geleneksel sahur buluşmasında kültür ekonomisi konuşuldu Geleneksel sahur buluşmasında kültür ekonomisi konuşuldu

Sezen Aksu, Youtube, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin 'Hazan' şarkısına kattığı yorum büyük beğeni topladı - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı
09:45 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın
09:42 Metrobüsteki yer kavgasında akıl almaz tehdit: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım
09:36 Öfkeli anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü
09:36 Yeğenini miras yüzünden öldürüp, iki çocuğuyla gömdü: Cesedi jandarma kadavra köpeği buldu
09:32 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler oldu? Zeynep, Emir ve Elif'in hayatını nasıl etkiledi?
09:16 Canlı yayında tartışma! Hilmi Daşdemir'den Gülay Yedekci'ye: Hanımefendi gibi davranın
09:10 Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Halit Başkan'ın öğrendiği yeni bilgi tüm dengeleri nasıl değiştirecek?
08:58 Ukrayna Rusya'yı kalbinden vurdu: Petrol borularını füzelerle hedef aldılar
08:57 Çiçeği burnunda gelin ve damattan öpüşme görüntüsü: Seda Sayan ve yeni eşi balayına Paris'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 10:07:20. #1.11#
SON DAKİKA: "Hazan" şarkısına kattığı yorum büyük beğeni topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement