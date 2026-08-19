Yasemin Yürük'ten yıllar sonra Hepsi itirafı! Dağılma sürecini anlattı - Son Dakika
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Yasemin Yürük'ten yıllar sonra Hepsi itirafı! Dağılma sürecini anlattı

Yasemin Yürük\'ten yıllar sonra Hepsi itirafı! Dağılma sürecini anlattı
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Bir YouTube programına konuk olan Yasemin Yürük, Hepsi grubunun dağılma sürecine dair yıllar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yürük, gruptan ayrılığını nasıl öğrendiğini anlattı.

2000'li yıllara damga vuran Hepsi grubu, yıllar geçmesine rağmen dağılma süreciyle gündeme gelmeye devam ediyor. Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'den oluşan grup, şarkılarının yanı sıra Hepsi 1 dizisiyle de geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Yasemin Yürük'ten yıllar sonra Hepsi itirafı! Dağılma sürecini anlattı

Bir YouTube programına konuk olan Yasemin Yürük, grubun dağılış sürecini ve o dönemde yaşananları anlattı. Yürük, gruptan ayrılığı bir ihtarnameyle öğrendiğini belirterek o günü şu sözlerle aktardı:

“Bir sabah uyandım, postacı ihtar getirmiş eve. ‘Tamam, bitti’ dedim. Hemen durum toplantısı yapıldı. Sonra üç kişi devam etmeye karar verdik. Ama karakterlerimiz artık tamamen oturmuştu. İsteklerimiz, hayattan beklentilerimiz, yapmak istediklerimiz bambaşkaydı. Artık olmuyordu, olduramıyorduk bazı şeyleri ve bitti.”

Yasemin Yürük'ten yıllar sonra Hepsi itirafı! Dağılma sürecini anlattı

Yürük, grubun artık eskisi gibi devam edemeyeceğini hissettiği iki anı da paylaştı. Bunlardan birinin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki sahne öncesinde yaşandığını söyleyen oyuncu, bir diğerinde ise bir programın kulisinde bunu fark ettiğini anlattı.

Yürük, “İki an var. İlki; Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacağız. Sabah kahvaltısı yapardık her zaman sahneden önce. Orada anladım. Bir sonrakinde de bir programa katılmıştık, kulisteyken ‘Biz buradan dönemeyiz’ dedim.” ifadelerini kullandı.

“BAMBAŞKA NOKTALARA GELEBİLİRDİK”

Yasemin Yürük, günümüzde yeni nesil kız gruplarını izlerken kendi dönemlerini de hatırladığını söyledi. Yakın zamanda Manifest'in konserine gittiğini belirten Yürük, sahnedeki atmosferin kendisini duygulandırdığını anlattı.

Yasemin Yürük'ten yıllar sonra Hepsi itirafı! Dağılma sürecini anlattı

Yürük, “Yakın zamanda onların bir konserine gittim. Duygulandım izlerken. Çünkü pankartlar aynı, o coşku aynı. Biraz içim buruldu açıkçası. Keşke biz de daha düzgün devam edebilseydik. Şu an kızlar çok güzel ilerliyor, görüyorum. Güzel yönetiliyorlar. Biz de o şekilde ilerleseydik, bambaşka noktalara gelebilirdik diye düşündüm.” dedi.

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Son Dakika Magazin Yasemin Yürük'ten yıllar sonra Hepsi itirafı! Dağılma sürecini anlattı - Son Dakika

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