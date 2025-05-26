Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik müzikli eğlence etkinliği düzenlendi.
Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezinde düzenlenen ve büyük ilgi gören etkinlikte öğrencilere çiğ köfte, içecek ve çerez ikramı yapıldı. Yakılan ateşin etrafında müzik eşliğinde halay çeken öğrenciler gece boyunca gönüllerince eğlendi. - KÜTAHYA
Son Dakika › Magazin › Hisarcık'ta Müzikli Eğlence Etkinliği - Son Dakika
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