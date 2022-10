House of the Dragon... TARGARYEN HANEDANI SOYAĞACI!

House of the Dragon, George R. R. Martin'in Ateş ve Kan isimli 2018'de yayınlanan kitabından uyarlanıyor.

Game of the Thrones'dan yaklaşık iki yüzyıl öncesini anlatan House of the Dragon, Westeros'ta Targaryen hanedanının Demir Taht'ta hüküm sürdüğü dönemi anlatıyor.

Targaryen Soyağacı

House of the Dragon'ın 2. Sezonu şimdiden HBO'dan onay aldı.

Targaryen hanedanını daha ve Game of Thrones ile bağlantısını daha iyi anlamak adına ExpressVPN'in Targaryen soyağacını inceleyebilirsiniz.

House of the Dragon Oyuncular

Kral Viserys Targaryen - Paddy Considine

Prens Daemon Targaryen - Matt Smith

Prenses Rhaenyra Targaryen - Emma D'arcy

Kraliçe Alicent Hightower - Olivia Cooke

Lord Corlys Velaryon - Steve Toussaint

Prenses Rhaenys Targaryen - Eve Best

Mysaria - Sonoya Mizuno

Ser Criston Cole - Fabien Frankel