Hülya Avşar'ın " Duydun mu" şarkısına çekeceği yeni klibinde Kozmik Dede'yi oynatacağı öğrenildi. Yeni klibi için Kozmik Dede'ye teklif yapan Avşar kızı, yaklaşık 10 gün içerisinde kamera karşısına geçecek. Kozmik Dede, sosyal medya hesaplarında paylaştığı dans ve mistik videolarıyla biliniyor.

Kaynak: Snob Magazin

Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Hülya Avşar'ın Klip Arkadaşı Kozmik Dede - Son Dakika

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