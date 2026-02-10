Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Haberin Videosunu İzleyin
Hülya Avşar\'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı
10.02.2026 15:38  Güncelleme: 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hülya Avşar\'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı
Haber Videosu

Ünlü oyuncu Hülya Avşar'ın Aynı Yağmur Altında dizisindeki sahnelerinde kullanılan filtre, izleyicilerin dikkatini çekti. Ekrana yansıyan sahneler ile setten paylaşılan kareler arasındaki fark, tartışma yarattı.

Aynı Yağmur Altında dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar, bu kez sahnelerdeki görüntüsüne uygulanan filtreyle konuşuldu. Dizinin ilk bölümünün ardından yapılan izleyici yorumlarında, Avşar'ın yüz hatlarının ekranda daha yumuşak ve pürüzsüz göründüğü belirtildi. Görüntülerde yumuşatıcı bir filtre kullanıldığına dair yorumlar kısa sürede yayılırken, bu detay izleyiciler arasında tartışma yarattı.

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

MASUMİYET DİZİSİNDE DE BENZER DETAY DİKKAT ÇEKMİŞTİ

2021'de yayınlanan Masumiyet dizisinde de Hülya Avşar'a özel filtre kullanılmıştı. Dizinin 6. bölümünde yüz hatları tamamen flulaştırılmıştı.

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 06kTR99123 06kTR99123:
    diğer oyunculara yazık, bunun yüzünden dizi reyting yapmaz. 28 1 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    yuzune nur inmis teyzenin 13 3 Yanıtla
  • Albaraka Kürt Albaraka Kürt:
    Kaporta artık bitmiş gitmiş daha zorlamanın bir manası yok nene 12 1 Yanıtla
  • turgut bozbuga turgut bozbuga:
    Hülya Avşar yüzünden bu diziyi izlemiyorum 8 0 Yanıtla
  • Nurettin icoz İcoz Nurettin icoz İcoz:
    kapı zili misali 6 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar

16:35
Süper Lig’de maç saatleri değişti
Süper Lig'de maç saatleri değişti
16:17
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti
15:48
“Veganım“ diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
15:39
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 17:18:14. #7.11#
SON DAKİKA: Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.