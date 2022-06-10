Hürok Mermer'in desteği ile doğada konser - Son Dakika
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Hürok Mermer'in desteği ile doğada konser

10.06.2022 08:31
Hürok Mermer'in desteği ile doğada konser

Kütahya'da düzenlenen 7. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu çerçevesinde gençlere, Hürok Mermer'in desteği ile doğada konser verildi.

Kütahya'da düzenlenen 7. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu çerçevesinde gençlere, Hürok Mermer'in desteği ile doğada konser verildi.

Kütahya Kent Ormanı'ndan öğrencilere keyifli anlar yaşatan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim üyesi Doç. Emre Ünlenen, "Ben kanser hastasıyım. Bu pandemi sürecini evde kapalı olarak geçirmek benim için oldukça zordu. Sadece benim için değil, herkesin bir odaya kapanması doğaya karşı olan bu özlemi pandemi bittikten sonra hazır doğaya çıkma fırsatını yakalamışken öğrencilerimizle, gençlerle ya da klasik gitara, klasik müziğe aşina olmayan insanlarla ormanlarda konser yapmak doğanın bu meditatif etkisini, kuşların, ormanın sesini, şu anda hissettiğimiz bu rüzgarı müzikle birleştirmek istedik.O yüzden konser salonunu doğaya taşıdık" diye konuştu.

Konser sonrası Hürok Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Olçar adına, Hürok Mermer İnsan Kaynakları Müdürü Kübra Kızıklıoğlu'na teşekkür belgesi takdim edildi. - KÜTAHYA

Hürok Mermer'in desteği ile doğada konser
Hürok Mermer'in desteği ile doğada konser
Hürok Mermer'in desteği ile doğada konser
Hürok Mermer'in desteği ile doğada konser
Hürok Mermer'in desteği ile doğada konser
Hürok Mermer'in desteği ile doğada konser
Hürok Mermer'in desteği ile doğada konser

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Kaynak: İHA

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hürok Mermer'in desteği ile doğada konser - Son Dakika

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