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Hüsnü Şenlendirici'nin eşi Nazire Şenlendirici ile poz verdiği anlar - Son Dakika
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Hüsnü Şenlendirici'nin eşi Nazire Şenlendirici ile poz verdiği anlar

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserini yenmesinin ardından eşi Nazire Şenlendirici ile birlikte Şırdancı Mehmet'in lokantasında poz verdiği görüldü. Çift, sıkıntılı günleri geride bırakarak evliliklerinin güzel gittiğini gösterdi.

Hüsnü Şenlendirici\'nin eşi Nazire Şenlendirici ile poz verdiği anlar
12.01.2024 - 18:29,  Güncelleme: 18:30
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DurakMedya'da yer alan habere göre geçtiğimiz aylarda bağırsak kanserine yakalanan ve ameliyat olduktan sonra eski sağlığına kavuşan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den aile saadeti.

Ünlü klarnetçinin eşi Nazire Şenlendirici yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönem eşinin Deniz Seki ile yaşadığı aşk yüzünden gündemden düşmeyen Nazire Şenlendirici ünlü klarnetçi ile birlikte Şırdancı Mehmet'in lokantasında poz verdi.

Sıkıntılı günleri geride bırakan çift evliliklerinin güzel gittiğinin mesajını verdiler.

Deniz Seki ile polemik yaşamıştı

Deniz Seki ile yaşadığı polemikler ile adını duyuran Nazire Şenlendirici uzun süre ünlü klarnetçi ile boşanma süreci yaşamış çift bir türlü boşanmamıştı.

Kaynak: Magazinkolik
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SON DAKİKA: Hüsnü Şenlendirici'nin eşi Nazire Şenlendirici ile poz verdiği anlar - Son Dakika
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