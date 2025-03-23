İBB soruşturmasında gözaltına alınan Ercan Saatçi serbest bırakıldı - Son Dakika
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İBB soruşturmasında gözaltına alınan Ercan Saatçi serbest bırakıldı

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Ercan Saatçi serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan sanatçı Ercan Saatçi serbest bırakıldı.

23.03.2025 09:14
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "Terör ve örgütlü suçlar" soruşturmasında gözaltına alınan ünlü sanatçı Ercan Saatçi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İBB'DEN ÜÇ İHALE ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı konusunda dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Ercan Saatçi'nin ortağı olduğu Bahçeşehir merkezli Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.'nin İBB'den 2020 yılında toplamda 30 milyon 655 bin liralık üç ihale aldığı ortaya çıkmıştı.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da doğan Saatçi, müziğe küçük yaşlarda başladı ve özellikle pop ve rock müziğe yaptığı katkılarla tanındı. 1990'lı yıllarda Türkiye'de pop müziğin yükselişinde önemli bir rol oynayan sanatçı, Grup Vitamin ve Ufuk Yıldırım ile kurduğu İzel-Çelik-Ercan gibi projelerle büyük başarılar elde etti. Aynı zamanda birçok sanatçının albümlerine söz yazarı ve besteci olarak katkıda bulundu.

Müzikal kariyerinin yanı sıra prodüktörlük ve radyo-TV programcılığı da yapan Saatçi, farklı medya projelerinde yer aldı. 2000'li yıllarda müzik sektöründe daha çok yapımcı kimliğiyle öne çıkan sanatçı, çeşitli televizyon programları ve projeleriyle müziğe katkı sunmaya devam etti. Popüler kültüre olan etkisi ve şarkılarıyla Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Saatçi, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ercan Saatçi, İstanbul, Magazin, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Magazin İBB soruşturmasında gözaltına alınan Ercan Saatçi serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serdar Er:
    hırsız imamoğlu ve yalakaları 63 92 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    hırsız İmamoğlu yıllardır İstanbul ibb başkanıysın şu güzel İstanbula bir proje katkın yok ancak zam yarsın metro tramvay otobüse. 58 55 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    Ercan saatçi de Türk milletinden ban yedi 41 14 Yanıtla
  • Ali sarıcıoğlu:
    sıra gelmedi az bekle 34 9 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Sen ihale verirsen adam alır tabi buna rüşvetten işlem yapılmalı verdiyse rüşvet elbet buda zamanı gelince tutuklanır 30 9 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    hırsız en başta koyunların oylarıyla başa gelen 8 27 Yanıtla
  • megan goldberg:
    The only thing brighter than the moonlight is the desire I see dancing in your eyes. Perhaps we can turn up the heat a little? f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
  • Portakal48:
    BİRTANE AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI NA SORUŞTURMA VARMI HEP ONLAR DÜRÜS HELAL OLSUN BAZI YORUMCULAR HIRSIZ GÖRMEMİŞ BİLMEDEN İMAM OĞLUNA HIRSIZ DİYOR AYIP 0 0 Yanıtla
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