İbrahim Erkal detayı Demet Akalın'ı ağlattı

Dün canlı yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının konuğu şarkıcı Demet Akalın, İbrahim Erkal ile ilgili açıklaması sonrası duygusal anlar yaşadı.

DEMET AKALIN HERKESİ DUYGULANDIRDI

Ünlü türkücü İbrahim Erkal'ın vasiyetindeki Demet Akalın detayı herkesi duygulandırdı. Demet Akalın, bir İbrahim Erkal albümünde yer alacağıyla ilgili açıklamasında "İbrahim Erkal'ın vasiyeti var. Bana ilk basında arkadaşlar söyledi, karısı söylemiş. Şarkıya varıncaya kadar yazmış 'Bunu okumasını istiyorum' diye. Ben altından kalkamam dedim o kadar seviyorum..." sözlerine yer verdi. Demet Akalın açıklamasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.