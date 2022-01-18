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İbrahim Erkal detayı Demet Akalın'ı ağlattı - Son Dakika

İbrahim Erkal detayı Demet Akalın'ı ağlattı

18.01.2022 09:08
İbrahim Erkal detayı Demet Akalın'ı ağlattı

Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Demet Akalın, İbrahim Erkal'ın vasiyetiyle ilgili açıklamalara yer verdi. İbrahim Erkal'ın vasiyetinde kendisiyle ilgili bir kısmın olduğunu ifade eden Demet Akalın, gözyaşlarına da hakim olamadı. Akalın, açıklamasında 'Karısı söylemiş bunu' dedi.

Dün canlı yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının konuğu şarkıcı Demet Akalın, İbrahim Erkal ile ilgili açıklaması sonrası duygusal anlar yaşadı.

DEMET AKALIN HERKESİ DUYGULANDIRDI

Ünlü türkücü İbrahim Erkal'ın vasiyetindeki Demet Akalın detayı herkesi duygulandırdı. Demet Akalın, bir İbrahim Erkal albümünde yer alacağıyla ilgili açıklamasında "İbrahim Erkal'ın vasiyeti var. Bana ilk basında arkadaşlar söyledi, karısı söylemiş. Şarkıya varıncaya kadar yazmış 'Bunu okumasını istiyorum' diye. Ben altından kalkamam dedim o kadar seviyorum..." sözlerine yer verdi. Demet Akalın açıklamasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

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Söylemezsem Olmaz, İbrahim Erkal, Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Erkal detayı Demet Akalın'ı ağlattı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İbrahim Erkal detayı Demet Akalın'ı ağlattı - Son Dakika
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