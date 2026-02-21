İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan ve Asiye Acar'ın sunduğu "Pazar Gezmesi" programında İzmir'deki evini açtı. Tatlıses, İstanbul'dan ayrılış nedenini, İzmir'de yaşadığı süreci ve aile içindeki kırgınlıklarını anlattı.

4 MİLYON DOLAR DOLANDIRILDI

İstanbul'dan taşınma kararını "Vefasızlık gördüm" sözleriyle açıklayan Tatlıses, İzmir'de de huzurlu olmadığını belirtti. 4 milyon dolar dolandırıldığını söyleyen sanatçı, yaşadığı mağduriyet sonrası artık daha temkinli davrandığını ifade etti. "Merhametliyim ama vicdanım da bazı şeylere elvermiyor" diyen Tatlıses, "Bende para bitmez, sadece azalır" sözleriyle güçlü duruşunu vurguladı.

"AKRABANIN AKRABAYA ETTİĞİNİ..."

Tatlıses, aile üyelerine yönelik sitemlerini de dile getirdi. "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" ifadelerini kullanan sanatçı, oğlu Ahmet Tatlı'nın Manisa'daki 5 dairesini sattığını ancak kardeşlerine pay vermediğini öne sürdü. Kızı Dilan Çıtak hakkında ise "Başı sıkışınca 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diyor, başı sıkışmadığında 'Tanımıyorum' diyor" sözleriyle kırgınlığını paylaştı.

YANGIN VE "15 BİDON TURŞU"

Tatlıses'in İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede bulunan dairesinin yer aldığı blokta geçtiğimiz dönemde büyük bir yangın çıkmış, 168 daireli sitede 40 daire ağır hasar görmüştü. Yangın sırasında İstanbul'da bulunan Tatlıses doğrudan etkilenmemişti. Evinin baştan aşağı yenilendiğini söyleyen sanatçı, yangında en çok 15 bidon turşusunun yanmasına üzüldüğünü dile getirdi. Turşuya olan düşkünlüğünü anlatan Tatlıses, mutfağındaki turşular ve sağlıklı yiyeceklerle de dikkat çekti.