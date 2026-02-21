İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı

İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
21.02.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaptığı açıklamada 4 milyon dolar dolandırıldığını belirterek yaşadığı mağduriyet sonrası artık daha temkinli davrandığını belirten İbrahim Tatlıses "Bende para bitmez, sadece azalır" dedi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan ve Asiye Acar'ın sunduğu "Pazar Gezmesi" programında İzmir'deki evini açtı. Tatlıses, İstanbul'dan ayrılış nedenini, İzmir'de yaşadığı süreci ve aile içindeki kırgınlıklarını anlattı.

4 MİLYON DOLAR DOLANDIRILDI

İstanbul'dan taşınma kararını "Vefasızlık gördüm" sözleriyle açıklayan Tatlıses, İzmir'de de huzurlu olmadığını belirtti. 4 milyon dolar dolandırıldığını söyleyen sanatçı, yaşadığı mağduriyet sonrası artık daha temkinli davrandığını ifade etti. "Merhametliyim ama vicdanım da bazı şeylere elvermiyor" diyen Tatlıses, "Bende para bitmez, sadece azalır" sözleriyle güçlü duruşunu vurguladı.

"AKRABANIN AKRABAYA ETTİĞİNİ..."

Tatlıses, aile üyelerine yönelik sitemlerini de dile getirdi. "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" ifadelerini kullanan sanatçı, oğlu Ahmet Tatlı'nın Manisa'daki 5 dairesini sattığını ancak kardeşlerine pay vermediğini öne sürdü. Kızı Dilan Çıtak hakkında ise "Başı sıkışınca 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diyor, başı sıkışmadığında 'Tanımıyorum' diyor" sözleriyle kırgınlığını paylaştı.

YANGIN VE "15 BİDON TURŞU"

Tatlıses'in İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede bulunan dairesinin yer aldığı blokta geçtiğimiz dönemde büyük bir yangın çıkmış, 168 daireli sitede 40 daire ağır hasar görmüştü. Yangın sırasında İstanbul'da bulunan Tatlıses doğrudan etkilenmemişti. Evinin baştan aşağı yenilendiğini söyleyen sanatçı, yangında en çok 15 bidon turşusunun yanmasına üzüldüğünü dile getirdi. Turşuya olan düşkünlüğünü anlatan Tatlıses, mutfağındaki turşular ve sağlıklı yiyeceklerle de dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses, Magazin, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Yakinda hicbirseyin kalmaz merak etme 73 7 Yanıtla
  • murat atis murat atis:
    Az bile 37 5 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ZEKATINA SAY 28 0 Yanıtla
  • Hallo Zusammen Hallo Zusammen:
    nerden bulmuş bu kadar parayı ya bu adam 6 3 Yanıtla
  • Osman Ak Osman Ak:
    O turşuya üzüldüğüne göre o para ona koymamış turşuya üzüldüğüne göre ona niye üzülelim 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 Avrupa ülkesi ayaklandı Milyonlarca sığınmacıyı Afrika’ya gönderecekler 5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
Moda devinin kurucusu Tayland’da hayatını kaybetti Moda devinin kurucusu Tayland'da hayatını kaybetti
Dikkat çeken araştırma Kediler, insanlarda kanser tedavisi için yeni ipuçları sunabilir Dikkat çeken araştırma! Kediler, insanlarda kanser tedavisi için yeni ipuçları sunabilir

17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
16:01
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı Mide bulandıran “taciz“ iddiası
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran "taciz" iddiası
15:10
’’Savcıyım’’ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
''Savcıyım'' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
12:33
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 17:27:06. #7.11#
SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.