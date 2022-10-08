İbrahim Tatlıses... BERLİN'DE ÜÇ BİN KİŞİYE UNUTULMAZ KONSER! - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses... BERLİN'DE ÜÇ BİN KİŞİYE UNUTULMAZ KONSER!

08.10.2022 12:38
İbrahim Tatlıses... BERLİN'DE ÜÇ BİN KİŞİYE UNUTULMAZ KONSER!

İbrahim Tatlıses, 20 yıl sonra Berlin’de sevenlerinin karşısına çıktı.

Mercedes Benz Arena'da gerçekleşen muhteşem konseri 3 binin üzerinde seyirci izledi.

İlginin ve özlemin oldukça yoğun olduğu gecede sevenleri hep bir ağızdan İbrahim Tatlıses'in unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Sahneye 'Bir Kulunu Çok Sevdim' parçasıyla çıkan Tatlıses, alkış yağmuruna tutuldu.

'Dom Dom Kurşunu', 'Şemmame', 'Bir Taş Attım Pencereye' gibi hareketli şarkılarıyla Berlin seyircisini ayağa kaldıran Tatlıses; 'Yalan', 'Haydi Söyle', 'Bebeğim' gibi slow parçalarıyla da duygusal anlar yaşattı.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Seyircilerden birinin sahneye atlamasıyla güvenliğin müdahalesini durduran Tatlıses, bu hareketiyle sevenlerinden büyük alkış aldı

TATLISES'TEN HAYRANLARINA UNUTULMAZ JEST

Yaklaşık 2 saat süren konserinde müzikseverleri tarafından ayakta uzun süre alkışlanan Tatlıses, 3 ayrı bis yaparak sahneye geri döndü.

Yıllar sonra Berlin'de muhteşem bir konsere daha imza atan Tatlıses, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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Kaynak: Magazinkolik

İbrahim Tatlıses, Mercedes Benz, Berlin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses... BERLİN'DE ÜÇ BİN KİŞİYE UNUTULMAZ KONSER! - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses... BERLİN'DE ÜÇ BİN KİŞİYE UNUTULMAZ KONSER! - Son Dakika
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