İbrahim Tatlıses, Kızı Gülden'i Hacca Uğurladı - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses, Kızı Gülden'i Hacca Uğurladı

İbrahim Tatlıses, Kızı Gülden\'i Hacca Uğurladı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, ilk eşi Adalet Sara'dan olan kızı Gülden Tatlıses'i kutsal topraklara yolculadı. Tatlıses, kızını uğurlarken kısa sürede kendisinin de hac vazifesini yapacağını dile getirdi.

04.05.2024 17:08  Güncelleme: 17:10
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Kızıyla yolculuk öncesi vedalaşan ünlü sanatçı " Dün akşam kızım Gülden'i gönderdim. İnşallah bize de nasip eder yüce yaradan" diyerek kendisinin de kısa sürede hac vazifesini yapacağını duyurdu.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü İbrahim Tatlıses ilk eşi Adalet Sara'dan olan kızı Gülden Tatlıses'i kutsal topraklara yolculadı. Son dönemde büyük oğlu Ahmet Tatlıses ve torunları ile yaşadığı sorunlar ile sık sık gündeme gelen ünlü isim kızını kutsal topraklara yolcularken duygularını da dile getirdi.

"İNŞALLAH BİZE DE NASİP EDER YÜCE YARADAN"

Tatlıses "Dün akşam kızım Gülden'i gönderdim. İnşallah bize de nasip eder yüce yaradan" diyerek en kısa sürede kendisinin de kutsal topraklara gideceğini duyurdu. Tatlıses'in "Mekke" fotoğraflı paylaşımı büyük beğeni gördü.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses, Kızı Gülden'i Hacca Uğurladı - Son Dakika

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