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İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var

Geçtiğimiz günlerde ikiz torunlarını kucağına almanın heyecanı yaşayan İbrahim Tatlıses, torunlarından bir tanesinin kalbinde sorun olduğunu belirterek herkesten dua istedi.

İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
25.01.2024 - 11:45,
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İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, önceki gün İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri ikiz bebeklerini kucağına aldı. Dedelik heyecanı yaşayan İbrahim Tatlıses, torunlarından bir tanesinin kalbinde sorun olduğunu söyleyerek sevenlerinden dua istedi.

"DUALARINIZLA MİNİK TATLISES'İN İŞİ KOLAYLAŞIR"

X hesabından paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, "Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var

İDO, EŞİNE AŞKINI HAYKIRDI

İkiz bebeklerini kucağına alan İdo Tatlıses ise dün akşam eşi ve oğullarının fotoğrafını yayınlayarak "Canım eşim, iki gün önce gelen ikizlerimizle birlikte, senin doğum gününü daha da özel hale getirdin. Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek zor, ama seninle geçen her anımda daha da derinleşiyor. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Çift, bebeğinin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
YORUMLAR (2)
  • OĞUZ İÇEN : KENDİ SAĞLIĞIN İÇİN MAL VARLIĞINI ORTAYA DÖKTÜN,DÜNYADA GİTMEDİĞİN DOKTOR HASTANE BIRAKMADIN,TORUNUNA CENAB-I ALLAH ŞİFALAR İHSAN ETSİN TÜM HASTARADA İNŞAALLAH,LAKİN TORUNUN İÇİNDE DÜNYA'DAN DOKTOR BAKSAN İYİ OLMAZ MI,KENDİNE BAKTIRDIĞIN GİBİ Yanıtla 9 30
  • Mahir Altun: Adam belki yapıyor nerden biliyorsun adam Allahtan şifayı bekliyor doktorlar sadece vesile oluyor. 1 4

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