Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu - Son Dakika
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Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu

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Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halinde olan motokurye Mustafa Uğur, dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte düştü. Düşme sonucunda başını çöp konteynerine çarpan Uğur, olay yerinde hayatını kaybetti.

09.05.2024 18:39
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Samsun'da seyir halindeki motokurye dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte devrildi. Düşüp başını yol kenarındaki çöp konteynerine çarpan motokurye hayatını kaybetti.

DÜŞERKEN ÇÖP KONTEYNERİNE BAŞINI ÇARPTI

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde motokurye Mustafa Uğur (40), 55 GM 771 plakalı motosikleti ile trafikte seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte yere düştü. Düştüğü sırada Mustafa Uğur başı çevredeki çöp konteynerine çarparken, motosiklet ise sürüklendi.

Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Başını çöp konteynerine çarptı

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Uğur'un hayatını kaybettiğini belirdi. Mustafa Uğur'un cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Başını çöp konteynerine çarptı
Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu
Kaynak: İHA

Motosiklet, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Ayhan: Allah rahmet eylesin.ulan ülkemin her yanı ölüm tuzakları ile dolu,evet ecel tabiki tek gerçek ama,yani neden ya çöp konteynırı çelik olmak zorunda,veya neden yolun sıfırında olmak zorunda,birsürü cevapsız sorular bu ve bunun gibi neler var neler.. 5 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Kaskın önemi Allah rahmet eylesin . 1 0 Yanıtla

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