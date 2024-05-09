Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu

Hakan Ayhan:

Allah rahmet eylesin.ulan ülkemin her yanı ölüm tuzakları ile dolu,evet ecel tabiki tek gerçek ama,yani neden ya çöp konteynırı çelik olmak zorunda,veya neden yolun sıfırında olmak zorunda,birsürü cevapsız sorular bu ve bunun gibi neler var neler..