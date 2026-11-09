İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yeni iş hamlesi: Yapım şirketi kurdu - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yeni iş hamlesi: Yapım şirketi kurdu

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İbrahim Tatlıses\'in eski eşi Ayşegül Yıldız\'dan yeni iş hamlesi: Yapım şirketi kurdu
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, iş hayatında yeni bir sayfa açtı. Etiler'de kendi yapım şirketini kurarak sektöre adım atan Yıldız, eski eşinin bu kararına destek verdiğini açıkladı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, iş hayatında yeni bir sayfa açtı. İstanbul Etiler'de kendi yapım şirketini kuran Yıldız, eski eşinin de bu girişimine destek verdiğini açıkladı. Uzun süredir iç mimarlık alanında çalışan Yıldız'ın yeniden eğlence sektörüne yönelmesi dikkat çekti.

YAPIM ŞİRKETİ KURDU

Daha önce sunuculuk ve iç mimarlık yapan Ayşegül Yıldız, bu kez yapımcılık alanında çalışmaya başladı. Etiler'de kurduğu şirketinde gazetecilerle bir araya gelen Yıldız, yeni girişimi ve eski eşi İbrahim Tatlıses ile ilişkisi hakkında konuştu.

"İBRAHİM BEY ÇOK İYİ BİR BABA"

Yıldız, eski eşinin yeni işinde başarılı olacağına inandığını belirtti. İbrahim Tatlıses ile aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını anlatan Yıldız, yıllardır birbirlerini tanıdıklarını ve ortak çocukları sayesinde bağlarının devam ettiğini ifade etti. Tatlıses'in babalığına ilişkin de olumlu değerlendirmelerde bulundu.

BOŞANDIKTAN SONRA KENDİ İŞİNİ KURMUŞTU

İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında evlenen Ayşegül Yıldız, 2013'te boşandı. Çiftin Elif Ada adında bir kızları bulunuyor. Ayrılığın ardından iç mimarlık alanında kendi şirketini kuran Yıldız, bir dönem yeniden televizyon ekranlarına dönmek istediğini de açıklamıştı. Şimdi ise kendi yapım şirketiyle kariyerinde farklı bir adım attı.

İbrahim TatlısesAyşegül YıldızEvlilikMagazinSon Dakika

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