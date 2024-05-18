İçerik Üreticisi Musa Gök, Müziğe Geri Döndüğünü Açıkladı - Son Dakika
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İçerik Üreticisi Musa Gök, Müziğe Geri Döndüğünü Açıkladı

İçerik Üreticisi Musa Gök, Müziğe Geri Döndüğünü Açıkladı

İçerik üreticisi Musa Gök, Haberler.com YouTube kanalında yaptığı röportajda müziğe geri döndüğünü ve işinden istifa ettiğini açıkladı. Gök, içerik üreticiliğinin artık popüler bir meslek olduğunu belirtirken, Seda Sayan'ın sözlerinden yaptığı remixlerin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

18.05.2024 08:27
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İçerik Üreticisi Musa Gök Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"İŞİMDEN İSTİFA ETTİM, MÜZİĞE GERİ DÖNDÜM"

İşinden istifa edip sosyal medyaya geçtiğini anlatan Av. Burak Evci, "Müzik kariyerine tekrar girmek istedim ve işimden istifa ettim. Denizli'ye ailemin yanına taşındım. Amacım çok stresim olmasın, ben müziğime odaklanayım, içeriklerimi yapabileyim. O zamanlar içerik üreticisi gibi düşünmüyordum kendimi. Daha çok müzik yapayım, onunla bir yerlere gelebilirsem geleyim gibi düşünüyordum. İçerik üreticiliği artık çok popüler bir meslek. Artık prosefyonel olarak yapılıyor." ifade etti.

"BİLİM ADAMLARI SEDA SAYAN'IN AURASINI ARAŞTIRMALI"

Seda Sayan'ın sözlerinden yaptığı remixleri anlatan Gök, "Geçtiğimiz yıl Seda Sayan'ın tüm sözleri çok paylaşılıyordu. Hala da öyle. Kendisinin bence büyük bir aurası var. Bilim adamları toplanıp Seda Sayan'ın aurasını araştırmalı. Sonra Seda Sayan'ın sözlerinden remix yaptım. İlk remixim 'Uyuyan Adam' oldu. 'Uyuyan Adam' remixi çok paylaşıldı. Enis Arıkan'la yaptığımız 'Seda Sayan-Çorap' remixinin bu kadar viral olacağını düşünmemiştim." dedi.

İçerik Üreticisi Musa Gök: Bilim Adamları Seda Sayan'ın Aurasını Araştırmalı

Sosyal Medya, Enis Arıkan, Seda Sayan, YouTube, Sanat, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İçerik Üreticisi Musa Gök, Müziğe Geri Döndüğünü Açıkladı - Son Dakika

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