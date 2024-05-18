İçerik Üreticisi Musa Gök, Müziğe Geri Döndüğünü Açıkladı

Magazin

İçerik Üreticisi Musa Gök Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"İŞİMDEN İSTİFA ETTİM, MÜZİĞE GERİ DÖNDÜM"

İşinden istifa edip sosyal medyaya geçtiğini anlatan Av. Burak Evci, "Müzik kariyerine tekrar girmek istedim ve işimden istifa ettim. Denizli'ye ailemin yanına taşındım. Amacım çok stresim olmasın, ben müziğime odaklanayım, içeriklerimi yapabileyim. O zamanlar içerik üreticisi gibi düşünmüyordum kendimi. Daha çok müzik yapayım, onunla bir yerlere gelebilirsem geleyim gibi düşünüyordum. İçerik üreticiliği artık çok popüler bir meslek. Artık prosefyonel olarak yapılıyor." ifade etti.

"BİLİM ADAMLARI SEDA SAYAN'IN AURASINI ARAŞTIRMALI"

Seda Sayan'ın sözlerinden yaptığı remixleri anlatan Gök, "Geçtiğimiz yıl Seda Sayan'ın tüm sözleri çok paylaşılıyordu. Hala da öyle. Kendisinin bence büyük bir aurası var. Bilim adamları toplanıp Seda Sayan'ın aurasını araştırmalı. Sonra Seda Sayan'ın sözlerinden remix yaptım. İlk remixim 'Uyuyan Adam' oldu. 'Uyuyan Adam' remixi çok paylaşıldı. Enis Arıkan'la yaptığımız 'Seda Sayan-Çorap' remixinin bu kadar viral olacağını düşünmemiştim." dedi.