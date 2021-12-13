İddia: Türkücü Ferhat Güzel, kendisini döven sevgilisinden kaçarak karakola sığındı!
13.12.2021 10:33
Ferhat Güzel, eğlenmek için gittiği mekanda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Eve taşınan tartışmada sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Güzel, evden kaçarak yoldan geçen polislere sığındı. Ağustos ayında yaşandığı ortaya çıkan olayda, polislerden yardım isteyen ünlü şarkıcının sevgilisi Nur Aksoy ise, kendisinin darp edildiğini ileri sürdü.
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13.12.2021 10:40:47. #1.13#
SON DAKİKA: İddia: Türkücü Ferhat Güzel, kendisini döven sevgilisinden kaçarak karakola sığındı! - Son Dakika