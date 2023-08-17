İdo Tatlıses, İkiz Bebek Haberini Babasından Öğrendi - Son Dakika

İdo Tatlıses, İkiz Bebek Haberini Babasından Öğrendi

Son Güncelleme: 17.08.2023 13:21

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin bebek bekledikleri iddiaları üzerine İbrahim Tatlıses, ikiz torun beklediğini duyurmuştu. İdo Tatlıses ise babasının haberi kendilerinden önce duyurmasına tepki gösterdi. İdo Tatlıses, babasının her haberi paylaştığını ve ikiz haberine de çok şaşırdığını belirtti. Ayrıca, eşi Yasemin Şefkatli'nin zor bir hamilelik süreci geçirdiğini ve ikiz bebeklerin sağlıkla dünyaya gelmesini dilediğini ifade etti.

2021 yılında muhteşem bir törenle evlenen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin bebek bekledikleri iddia edilmişti. Konuyla ilgili çiften açıklama gelmezken İbrahim Tatlıses, ikiz torun beklediğini duyurmuştu. Magazin D'ye konuşan İdo Tatlıses, babasının haberi kendilerinde önce duyurmasına tepki gösterdi.

"BABAMIN AĞZINDA BAKLA ISLANMIYOR"

Çiçeği burnunda baba adayı İdo Tatlıses, babasıyla ilgili "Babama bir şey söylenmiyor. Ağzında bakla ıslanmıyor. Babama aslında bir magazin sayfası açmak lazım. Bütün haberleri paylaşıyor. 'İkiz' deyince o da çok şaşırdı" dedi.

İdo Tatlıses, ikiz torun haberini babasının duyurmasına tepki gösterdi

"İKİZ BEBEK YASEMİN İÇİN ÇOK ZOR OLUYOR"

Eşi Yasemin Şefkatli'nin zor bir hamilelik süreci geçirdiğini söyleyen Tatlıses,"İkiz olacağını duyunca bize ikinci sürpriz oldu. Şu an benim için zorluk yok ama Yasemin için çok zor oluyor. Neden cennet annelerin ayakları altında onu bu süreçte daha iyi anladım. Daha doğmadan panikledim, sağlıkla gelsinler inşallah" ifadelerini kullandı.

İdo Tatlıses, ikiz torun haberini babasının duyurmasına tepki gösterdi

İdo Tatlıses, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İdo Tatlıses, İkiz Bebek Haberini Babasından Öğrendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İdo Tatlıses, İkiz Bebek Haberini Babasından Öğrendi - Son Dakika
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