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İdo Tatlıses, ikiz bebekleriyle kamera karşısına geçti - Son Dakika
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İdo Tatlıses, ikiz bebekleriyle kamera karşısına geçti

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ile birlikte ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. İdo Tatlıses, oğullarıyla çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Tatlıses, bebeklerinin yüzlerini dünya emojisi ile kapattı ve paylaşımına nazar boncuğu ekledi.

İdo Tatlıses, ikiz bebekleriyle kamera karşısına geçti
23.01.2024 - 16:14,  Güncelleme: 16:19
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İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturdu. Evlilik göz önünde yaşayan yaşayan çift, dün ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. Babalık heyecanı yaşayan İdo Tatlıses, oğullarıyla ilk pozunu verdi.

BEBEKLERİNİN YÜZLERİNİ KAPATTI

Yasemin Şefkatli bugün özel bir hastanede ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Çift, erkek bebeklerine babalarının isimleri olan İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi. Dün oğulları için kimlik çıkarttıran İdo Tatlıses, oğulları ile ilk fotoğraflarını da Instagram hesabından yayınlandı. Oğullarının yüzlerini dünya emojisi ile kapatan Tatlıses, paylaşımına nazar boncuğu eklemeyi de ihmal etmedi.

İdo Tatlıses, ikiz bebekleriyle kamera karşısına geçti
İdo Tatlıses, ikiz bebekleriyle kamera karşısına geçti
İdo Tatlıses, ikiz bebekleriyle kamera karşısına geçti
YORUMLAR (1)
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