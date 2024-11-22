IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda Sercan İzci'nin Performans Defilesi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda Sercan İzci'nin Performans Defilesi

IF Wedding Fashion İzmir Fuarı\'nda Sercan İzci\'nin Performans Defilesi

Tasarımcı adaylarının katıldığı 18. IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda geçen yıl birinci olan Sercan İzci, 'Persephone' temalı koleksiyonunu sergiledi. Fuar, yeni tasarımcıların sektöre kazandırılmasında önemli bir rol oynuyor.

22.11.2024 12:41  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tasarımcı adaylarına, profesyonel hayatlarındaki ilk defilelerini sergileme olanağı tanıyan yarışmada, geçen yıl birinci olan Sercan İzci'nin "Performans Defilesi" modacı, katılımcı ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

IF Wedding Fashion İzmir Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde 18. kez düzenleniyor. Trendlerin belirlendiği, Avrupa'nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir, Gelinlik Tasarım Yarışması ile de moda dünyasına yeni tasarımcılar kazandırmaya devam ediyor.

IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, her yıl ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra sektöre yeni tasarımcılar da kazandırıyor. Fuar kapsamında düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nda birinci olarak daha öğrenciyken ilk profesyonel defilesini düzenleme şansı elde eden Sercan İzci, moda ve tasarım dünyasının temsilcilerinin karşısına şık bir koleksiyon ile çıktı. İzci'nin, "Persephone" mitolojik hikayesinden esinlenerek tasarladığı 20 parçalık koleksiyon, modacılardan tam not aldı. Geçen yıl yarışmacı olduğu podyuma tasarımları ile çıkmanın heyecanını yaşayan Sercan İzci, "Benim için bir yıllık süreç çok geliştirici bir deneyimdi. Bu imkanı sağlayan, genç tasarımcıların önünü açıp onlara ilham olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne İZFAŞ'a ve EGSD'ye teşekkür ediyorum. Bu tasarımların ardında çok büyük bir ekibin emeği var. Çocukluğumda büyükannemin dikiş makinesiyle oynarken başlayan bu tutkumun bu noktaya gelmesi benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Önümüzdeki yıllarda bu podyumda kendi markamla da yer almak istiyorum" dedi.

Defilenin kumaş sponsorluğunu Prenses Tekstil, koreografi sponsorluğunu ise Duman Ajans üstlendi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Magazin, Ekonomi, Kültür, izmir, Son Dakika

Son Dakika Magazin IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda Sercan İzci'nin Performans Defilesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:51 Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı Hakim karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, adliye önünde istediği gibi karşılandı
12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:23 Avrasya Tüneli’nde otomobil yangını Giriş çıkışlar kapatıldı Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
17:19 Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 yıl sonra dudak dudağa görüntü verdi Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 yıl sonra dudak dudağa görüntü verdi
17:04 Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi
16:49 500 madencinin yerin altındaki eylemi devam ediyor 500 madencinin yerin altındaki eylemi devam ediyor
16:47 Otomobil gelinlikçi dükkanına çarptı Otomobil gelinlikçi dükkanına çarptı
16:47 Havalimanlarında yeni dönem başlıyor Havalimanlarında yeni dönem başlıyor
16:46 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgenerale 11 yıl hapis cezası Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgenerale 11 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 14:00:52. #1.11#
SON DAKİKA: IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda Sercan İzci'nin Performans Defilesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.