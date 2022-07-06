İhanet İddiası Sonrası Boşandıkları Ortaya Çıktı! - Son Dakika
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İhanet İddiası Sonrası Boşandıkları Ortaya Çıktı!

06.07.2022 13:00
İhanet İddiası Sonrası Boşandıkları Ortaya Çıktı!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ve eşi Jelena Kraleusa boşandı. Uzun süredir ihanet dedikodularıyla anılan çift bir süre önce ailece tatile çıkarak, haklarında çıkan iddiaları yalanlamıştı. Ancak çift 14 yıllık evliliklerini bir süre önce sonlandırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa'nın adı uzun süredir "ihanet" dedikodularıyla anılıyordu.

Çiftin birbirlerini aldattıkları konuşuluyordu.

14 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

İkili, söylentilerin ardından ailece tatile çıkarak, haklarında çıkan iddiaları yalanlamıştı. Ancak çift 14 yıllık evliliklerini bir süre önce sonlandırdı.

"ÇOCUKLARIMIZIN VELAYETİ BANA AİTTİR"

Karleusa, "Ne yazık ki Dusko, artık kendisini ailemizin bir parçası olarak görmüyor. Hayat devam ediyor. Tüm evlilik malları çocuklarımıza devredilmiştir, çocuklarımızın velayeti bana aittir" dedi.

Jelena Karleusa, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi: "Teknik hukuki konular önümüzdeki dönemde anlaşma ile çözülecektir. Ailemiz ve çocuklarımız için yaşayacağız. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz."

"ÖLENE KADAR DOST KALMALIYIZ"

Yakışıklı futbolcu ise "Çocuklarımız için ölene kadar aslında dost kalmalıyız. Jelena da bunun farkında. Belki evliliğimiz yürümedi ama iki harika çocuk sahibi olduk" ifadelerini kullandı.

JELENA KARLEUSA KİMDİR?

Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in eski eşi olan Jelena Karleusa, gazeteci anne ve polis bir babanın kızı olarak 17 Ağustos 1978 tarihinde Yugoslavya'da dünyaya geldi. Fanatik bir Tarkan hayranı olan Sırp şarkıcının, konserlerinde Şımarık ("Zene Vole Dijamante") ve Şıkıdım ("Jelena, Jelena") şarkılarını seslendirdiği biliniyor.

DUSKO TOSİC KİMDİR?

Dusko Tosic, 19 Ocak 1985 tarihinde Sırbistan'da Zrenjanin şehrinin Orlovat kasabasında doğmuştur.

Belgrad altyapısından yetişti ve 2002 yılında profesyonel oldu. 2005-2006 sezonunun devre arasında Fransız futbol takımı Sochaux'ya transfer oldu. Sochaux'da oynadığı 1,5 yıllık dönemde takımıyla 2007 yılında Coupe de France şampiyonluğu yaşadı.

Sol bek mevkinde forma giyen Dusko Tosic, 2 Haziran 2015 tarihinde 2+1 yıllık anlaşma yaparak Beşiktaş futbol kulübüne transfer olmuştur.

Dusko Tosic, 2008 yılında Sırp şarkıcı Jelena Karleusa ile evlendi. Atina Tosic, Nika Tosic adlarında iki çocuğu vardır. Çift, geçtiğimiz haftalarda boşandı.

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Kaynak: Snob Magazin

Jelena Karleusa, Beşiktaş, Sochaux, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İhanet İddiası Sonrası Boşandıkları Ortaya Çıktı! - Son Dakika

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