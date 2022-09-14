Selin Ciğerci ile boşanan futbolcu Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı! - Son Dakika
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Selin Ciğerci ile boşanan futbolcu Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı!

14.09.2022 11:09
Selin Ciğerci ile boşanan futbolcu Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı!

İki hafta önce Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra, yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya hesabından yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşan Çıra, gönderiye sarı ve lacivert kalpler koydu.

2019'da nikah masasına oturan fenomen Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, 16 Mayıs'ta ikinci kez nikah masasına oturdu. Ancak çiftin mutluluğu yine kısa sürdü ve evliliklerini ikinci kez bitirdi. İkinci kez evlendikten kısa bir süre sonra ayrılık kararı alan çift, adli tatilin sona ermesiyle resmi olarak boşandı.

AŞKINI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ

Selin Ciğerci'yi çabuk unutan Gökhan Çıra, yeni bir aşka yelken açtı. Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Çıra, yeni sevgilisine sarıldığı bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafa sarı ve lacivert kalpler koyan Çıra'nın sevgilisinin fenomen Sedef Bekiroğlu olduğu öne sürüldü.

Selin Ciğerci ile boşanan futbolcu Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı!
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Kaynak: Snob Magazin

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Eylül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci ile boşanan futbolcu Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selin Ciğerci ile boşanan futbolcu Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı! - Son Dakika
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