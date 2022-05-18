İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu - Son Dakika
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İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu

18.05.2022 16:19

İlk kızları Lalin'i 1.5 yıl önce kucaklarına alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin yeni bebekleri Leyla birkaç gün önce doğdu. Hastaneden taburcu olan Sinem Kobal basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Leyla'ınn babasına benzediğini anlattı.

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, 2 gün önce ikinci kez anne oldu. İkinci kızlarına kavuşan çift, bebeklerine Leyla adını verdi.

DOĞUMDAN ÖNCE ORTA KULAK İLTİHABI OLDU

Orta kulak iltihabı olduğu için konuşmaktan güçlük çeken Sinem Kobal, "Doğumdan önce başladı, tedavim yapıldı. Bu durumdan dolayı da biraz yorgunum. Doğumum çok güzel geçti. Normal doğum oldu, keyifle kızımıza kavuştuk" dedi.

KENAN İMİRZALIOĞLU: LEYLA BANA BENZİYOR

Eşinin rahatsızlığından dolayı kısa bir açıklama yapan Kenan İmirzalıoğlu ise "Annemizi çok yormayalım. Bebeğimiz 3 kilo 150 gram, 48 santim. Lalin'le kardeşi tanıştı. Lalin evde annesi olmadığı için bir şeyler olduğunu anladı. Annesi Lalin'e en başından beri bir kardeşinin olacağını anlattı. Bu sefer bebeğimizin bana benziyor. Leyla ismini ortak bir karardı.

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Son Dakika Magazin İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu - Son Dakika
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