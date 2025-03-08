İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı - Son Dakika
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İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı

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Ünlü sanatçı İlhan Şeşen, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Tedavisi süren 76 yaşındaki ünlü ismin sağlık durumunun kritik olduğu iddiaları üzerine Şeşen'in yeğeni Burhan Şeşen, ''Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda'' dedi.

08.03.2025 08:55
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"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 76 yaşındaki İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kritik olduğu ve usta ismin tedavi olanağının kalmadığı öne sürüldü.

İLHAN ŞEŞEN'DEN HABER VAR

İlhan Şeşen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama kendisi gibi müzisyen Burhan Şeşen'den geldi. Burhan Şeşen, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Amcam İlhan Şeşen'in eşi Arzu abla ile konuştum. Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok."

İlhan Şeşen\'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı

Kültür Sanat, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı - Son Dakika

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