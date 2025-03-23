İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti

İmamoğlu\'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice\'nin kıyafeti dikkat çekti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na oy vermek için sandığa giden şarkıcı Hatice, tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti.

23.03.2025 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gitme kararından vazgeçmedi. Üye olmayan vatandaşlar için de İmamoğlu'na destek için ön seçim sandığının yanına "Dayanışma Sandığı" kondu.

İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti

ŞAKICI HATİCE DE SANDIĞA GİTTİ

Saat 08.00'de 81 ilde kurulan 5 bin 600 sandıkta başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar devam edecek. Sandığa giden isimler arasında şarkıcı Hatice de vardı. Ünlü şarkıcı sandık başına giderken tercih ettiği kombinle dikkat çekti.

İşte şarkıcı Hatice'nin kıyafet tercihi;

İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti
İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Magazin, Hatice, Son Dakika

Son Dakika Magazin İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Resul Bey:
    modern laik kemalist ve azgın bir. kıyafet olmuuş tam da cehapeye layık.. 277 54 Yanıtla
    Can Akçay:
    türbanın altına tanışalım taytta gördük 9 19
    Aygör Adıgüzel:
    CAN AKÇAY FÜZEYİ SALMIŞ KLAVYENE SAĞLIK 2 8
    Ercan Bey:
    Fotoğrafı çektirip yayınlatmak için kapı kapı gezen tipler bunlar. Tabi reklamın iyisi kötüsü olmaz.. 3 0
  • muzaffer doğan:
    bunlar kafayı mı yedi şuan İmamoğlu'nun dibloma olmadığını için Cumhurbaşkanı olması imkanı Yok. 241 42 Yanıtla
    KÖTÜ KEDİ :
    Senin de bu bozuk Türkçe ile ilkokulu bitirmiş olmanın imkanı yok!! 10 18
    BURAK HANZADE:
    başçalanın ki nerde ? 2 5
  • Zafer1818:
    dayanışma sandığı kim kime dayıyor belli mi ki?? 183 26 Yanıtla
    KÖTÜ KEDİ :
    Sana 6 16
  • orhanbayarr21:
    AKP İCİN SABAH AKŞAM PARALI TROLLERE SORUYUM BURDAN SARAYIN DİPLOMASINI GÖRDÜNĞZMÜ HİÇ? NEDEN SORMIYONUZ ONLARA GÖSTWRSINLER BU MİLLET GÖRSÜN VARSA EYER AMA YOK OLSA ÇOKTAN GÖSTERİRLERDİ AMA EKREM İMAMOĞLU OLUNCA DİPLOMASINI İPTAL EDİYOLAR NEDEN CÖNKÜ ONLAR İÇİN ÇOK GÖCLÜ YENEMEYECEKLERİNİ BİLDİKLERİNDEN HER TÜRLÜ KUMPAS YAPILIYOR BİR GÖN BU YANDAŞLAR UTANICAK AMA YÜZLERİ KALDIYSA 48 147 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

09:51 Sorgu esnasında İmamoğlu’na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:30:13. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement