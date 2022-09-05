Page, Aralık 2020'de "Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın Elliot olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum" diye başlayan bir mektubu sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Ellen Page, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Cinsiyet Değiştirmişti! Son Hali Gündem Oldu... - Son Dakika

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