İnci Taneleri Dizisi İzlenme Rekorları Kırıyor - Son Dakika
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İnci Taneleri Dizisi İzlenme Rekorları Kırıyor

İnci Taneleri Dizisi İzlenme Rekorları Kırıyor

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu İnci Taneleri dizisi, Dilber'in pavyon dansıyla sosyal medyada büyük bir akıma dönüşmüştü. Her hafta merakla beklenen dans sahneleri ve şarkı sözleriyle dikkat çeken dizi, yaklaşan Ramazan ayında pavyon dansı sahnelerine yer vermeyecek.

25.02.2024 14:14  Güncelleme: 14:17
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İnci Taneleri dizisi perşembe akşamları aldığı izlenme rakamlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünü oynadığı dizi henüz yayınlamadan Dilber'in (Hazar Ergüçlü) pavyon dansı ve şarkısıyla sosyal medyada büyük bir akıma dönüşmüştü.

Her hafta özellikle dizinin dans sahnesi ve şarkı sözleri merakla bekleniyor.

Hazar Ergüçlü pavyondaki dans sahneleri için hocası Elif Erol'la beraber yeni figürler çalışıyor. Yaklaşan ramazan ayı boyunca ise pavyon dansı sahnelerine yer verilmeyeceği konuşuluyor.

Bu yıl Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi başlayıp 9 Nisan Salı günü bitecek.

Kaynak: Magazinkolik

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