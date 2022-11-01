Güzel şarkıcı Rita Ora, Halloween partisindeki dekolteli kıyafetiyle gecenin yıldızı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Güzel şarkıcı Rita Ora, Halloween partisindeki dekolteli kıyafetiyle gecenin yıldızı oldu

01.11.2022 17:49

İngiliz şarkıcı ve model Rita Ora, birçok yıldızın katıldığı Halloween partisinde göğüslerini tamamen açıkta bırakan kostümüyle damga vurdu. Üzerine sadece mücevher takan güzel şarkıcı, tüm dikkatleri üzerinde topladı.

İngiliz sunucu ve komedyen Jonathan'ın verdiği partiye David Walliams, Keith Lemon, Mel C, Simon Peg gibi birçok eğlence dünyasının tanınmış isimleri katıldı.

PARTİDE DİKKAT ÇEKEN TEK İSİM

Fakat, 1992 yılında yayınlanan Ölüm kadına Yakışır filminden ilham alarak üst kısmında sadece mücevherler olan kıyafetle katılan güzel şarkıcı Rita Ora, tüm yıldızlar arasında ağızları açık bırakan tek kişi oldu.

Güzel şarkıcı Rita Ora partinin yıldızı oldu! Üzerini sadece takılarla kapattı

GİZLİCE NİŞANLANDIĞI İDDİA EDİLİYOR

31 yaşındaki şarkıcı, İngiliz The sun gazetesine ilişki yaşadığı 47 yaşındaki oyuncu Taika Waititi'ye karşı büyük bir aşk yaşadığını açıkladıktan kısa süre sonra bu yazın başlarında gizli bir şekilde nişanlanarak herkesi şaşırttı.

Güzel şarkıcı Rita Ora partinin yıldızı oldu! Üzerini sadece takılarla kapattı
YORUMLAR
500
Heidi Klum'un kostümü Cadılar Bayramı partisine damga vurdu Heidi Klum'un kostümü Cadılar Bayramı partisine damga vurdu Güney Kore izdiham felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi, 26'sı yabancı uyruklu Güney Kore izdiham felaketinde ölü sayısı 156'ya yükseldi, 26'sı yabancı uyruklu

Cadılar Bayramı, Rita Ora, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel şarkıcı Rita Ora, Halloween partisindeki dekolteli kıyafetiyle gecenin yıldızı oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik payı satın almak için Gençlerbirliği ile masaya oturacak
18:47 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek günlük kapanış rekorunu kırdı
18:30 Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, şampiyonluk oranında rakiplerine açık ara fark yaptı
18:26 Hz. İbrahim ve Hz. Musa ile ilgili sözleri tepki çeken Celal Şengör hakkında "soruşturmaya takipsizlik" kararı verildi
17:54 Mahir Ünal'ın yerine AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur'a devretti
17:38 Futbol tutkunlarını mutlu edecek gelişme! Messi ve Ronaldo yeniden rakip oluyor
17:38 Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'nın korkulu rüyası olan kokarca böceği, sınıra dayandı
17:26 Eminönü'de skandal anlar! Gurbetçi kadın, "Açım" diyen emekli vatandaşa 5 lira uzatarak "Sadakam olsun" dedi
17:26 Tarım Kredi marketlerinde 1-15 Kasım tarihlerinde indirim kampanyasına gidildi! İşte indirime gidilen ürünler...
17:22 Kosova-Sırbistan arasında tansiyon yükseldi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ordusuna "Hazır ol" emri verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2022 19:37:58. #1.13#
SON DAKİKA: Güzel şarkıcı Rita Ora, Halloween partisindeki dekolteli kıyafetiyle gecenin yıldızı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement