İngiliz sunucu ve komedyen Jonathan'ın verdiği partiye David Walliams, Keith Lemon, Mel C, Simon Peg gibi birçok eğlence dünyasının tanınmış isimleri katıldı.
Fakat, 1992 yılında yayınlanan Ölüm kadına Yakışır filminden ilham alarak üst kısmında sadece mücevherler olan kıyafetle katılan güzel şarkıcı Rita Ora, tüm yıldızlar arasında ağızları açık bırakan tek kişi oldu.
31 yaşındaki şarkıcı, İngiliz The sun gazetesine ilişki yaşadığı 47 yaşındaki oyuncu Taika Waititi'ye karşı büyük bir aşk yaşadığını açıkladıktan kısa süre sonra bu yazın başlarında gizli bir şekilde nişanlanarak herkesi şaşırttı.
Son Dakika › Magazin › Güzel şarkıcı Rita Ora, Halloween partisindeki dekolteli kıyafetiyle gecenin yıldızı oldu - Son Dakika