Instagram hesabından ürün tanıtımı yaparak para kazanan Barış Murat Yağcı'nın kirli tırnakları tepki topladı - Son Dakika
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Instagram hesabından ürün tanıtımı yaparak para kazanan Barış Murat Yağcı'nın kirli tırnakları tepki topladı

10.07.2022 15:04

Survivor 2022 All Star yarışmasına katılan ve ada hayatıyla dikkat çeken isimler arasında yer alan Barış Murat Yağcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ürün tanıtımı yapan Yağcı'nın bakımsız ve kirli tırnakları takipçilerinin tepkisini çekti. Ancak bazı takipçiler Yağcı'nın önceki gün motorunun bakımını yaptığını söyleyerek bu durumun gayet normal olduğunu öne sürdü.

Survivor 2022 All Star yarışmasının bu yıl en çok konuşulan yarışmacıları arasında yer alan Barış Murat Yağcı, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

TIRNAKLARI OLAY OLDU

Binlerce takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu, yeni projelerinin hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken son paylaşımıyla olay oldu. Barış Murat Yağcı'nın saç bakım ürünü tanıttığı videoda kirli ve bakımsız tırnakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ancak birçok takipçi Yağcı'nın önceki gün motorunun bakımını yaptığını söyleyerek bu durumun gayet normal olduğunu belirtti.

Ürün tanıtımı yapan Barış Murat Yağcı'nın tırnakları olay oldu
Ürün tanıtımı yapan Barış Murat Yağcı'nın tırnakları olay oldu
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Son Dakika Magazin Instagram hesabından ürün tanıtımı yaparak para kazanan Barış Murat Yağcı'nın kirli tırnakları tepki topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Instagram hesabından ürün tanıtımı yaparak para kazanan Barış Murat Yağcı'nın kirli tırnakları tepki topladı - Son Dakika
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