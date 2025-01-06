İrem Derici'den şaşırtan ihanet itirafı: Hem aldattım hem de aldatıldım - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

İrem Derici'den şaşırtan ihanet itirafı: Hem aldattım hem de aldatıldım

Geniş Video İzle

Geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcı İrem Derici ''Hem aldattım hem aldatıldım'' diyerek çapkınlığın kötü bir şey olmadığını belirtti.

06.01.2025 16:23  Güncelleme: 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcı İrem Derici "Hem aldattım hem aldatıldım" diyerek şaşırtan bir aşk itirafında bulundu.

Başarılı şarkıcı İrem Derici, TV8'de yayımlanan 'Gel Konuşalım' programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

37 yaşındaki Derici, "Hayatımda biri var. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim" dedi.

İrem Derici ilişkilerine dair "Hem aldattım hem aldatıldım" itirafında da bulunarak "Çapkınlık kötü bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı ayrıca "Reyting için yapmayacağım bir şey yok. Yalan söylerim. Yalan söyleyip söylemediğimi de anlamazsınız. Yalan söylemeyi tercih etmiyorum ama reyting önemli. Sahnede sürekli hikaye de anlatıyorum" dedi.

İrem Derici\'den şaşırtan ihanet itirafı: Hem aldattım hem de aldatıldım

İrem Derici, Televizyon, Aldatmak, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici'den şaşırtan ihanet itirafı: Hem aldattım hem de aldatıldım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Davut Çağlar:
    bunun hayranlarıda bunun gibidir 27 11 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Senin yaptiğinda birşeymi bizim evli türbanli müminler çocuklarinin hangi sevgilisinden olduğunu bilmiyorlar 16 10 Yanıtla
  • Cruel Runeblue:
    cokmu lazimdi su at suratlinin yaptiklari ve ona yapilanlar... 21 5 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    onun adı o... puluk siz toplumun ahlakını bozan namussuzlar yüzünden millet bu kadar yoldan çıkıyo 19 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Ya abla kendin yoldan çıkmışsın başkasını bari çıkartma 16 0 Yanıtla
  • kayserili:
    bi onlyfans hesabı açsada izlesek 5 3 Yanıtla
  • Cihan Aysal:
    işte neyi ekersen onu biçersin 0 2 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Bu vatandaş benim hemşehrim ama halini tavrını hareketlerini gram onaylamıyorumm ağzında bir tutam küfürle dolanıyor sürekli özgürlük laiklik diye diye ne edep kaldı ne haya 0 0 Yanıtla
  • Hasan null:
    Lama ağızlı 0 0 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Ahlakli olmak onemli… 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30’da CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek
15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
15:27 TBMM’ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
01:59 Kayseri’de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada Kayseri'de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 17:58:29. #1.13#
SON DAKİKA: İrem Derici'den şaşırtan ihanet itirafı: Hem aldattım hem de aldatıldım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.