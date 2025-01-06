İrem Derici\'den şaşırtan ihanet itirafı: Hem aldattım hem de aldatıldım

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Geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcı İrem Derici "Hem aldattım hem aldatıldım" diyerek şaşırtan bir aşk itirafında bulundu.

Başarılı şarkıcı İrem Derici, TV8'de yayımlanan 'Gel Konuşalım' programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

37 yaşındaki Derici, "Hayatımda biri var. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim" dedi.

İrem Derici ilişkilerine dair "Hem aldattım hem aldatıldım" itirafında da bulunarak "Çapkınlık kötü bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı ayrıca "Reyting için yapmayacağım bir şey yok. Yalan söylerim. Yalan söyleyip söylemediğimi de anlamazsınız. Yalan söylemeyi tercih etmiyorum ama reyting önemli. Sahnede sürekli hikaye de anlatıyorum" dedi.