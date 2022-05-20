İrem Derici Edremit'te sahne aldı - Son Dakika
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İrem Derici Edremit'te sahne aldı

20.05.2022 16:26
İrem Derici Edremit'te sahne aldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Mayıs etkinliklerinde İrem Derici sahne aldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Mayıs etkinliklerinde İrem Derici sahne aldı.

İrem Derici, Edremit'in tatil beldesi Altınoluk'ta sahne aldı. Konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Konser öncesi bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Başkan Arslan, "Birazdan İrem Derici'yi birlikte dinleyeceğiz. Sevgili İrem Derici'ye Edremit'e hoş geldiniz diyorum. Bir yandan onun şarkılarına eşlik ederken, bir yandan da ilerde daha güzel bayramlar yaşayacağınıza inanın. Bugün bayramı şanına layık bir şekilde yaşayın. Hüznü atın. Umutsuzluğu silin. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından ünlü sanatçı İrem Derici sahne aldı. Eski ve yeni eserleri ile katılanlara güzel bir gece yaşatan şarkıcı gençleri coşturdu. Konser sonunda Başkan Arslan, izleyiciler arasından sahneye davet ettiği gençlerle birlikte İrem Derici'ye çiçek takdim etti. Hep birlikte söylenen 10. Yıl Marşı eşliğinde konser sona erdi. - BALIKESİR

İrem Derici Edremit'te sahne aldı
İrem Derici Edremit'te sahne aldı
İrem Derici Edremit'te sahne aldı
İrem Derici Edremit'te sahne aldı
İrem Derici Edremit'te sahne aldı
İrem Derici Edremit'te sahne aldı
İrem Derici Edremit'te sahne aldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin İrem Derici Edremit'te sahne aldı - Son Dakika


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