İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu' aşkı sona erdi

İrem Derici, bu kez müzikle değil, özel hayatındaki gelişmeyle gündemde. Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile birlikte olan ünlü şarkıcının ilişkisi sona erdi. Ayrılık iddiaları uzun süredir kulislerde dolaşsa da, yakın çevresinden edinilen bilgilere göre bu söylentiler artık kesinlik kazandı.

İkiliye yakın isimlerden edinilen bilgiye göre, çift yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini gözden geçiriyordu. İkilinin zamanla birbirinden uzaklaştığı ve sonunda karşılıklı bir kararla yollarını ayırdığı öne sürüldü. Ayrılığın arkasında dramatik bir kriz ya da büyük bir tartışma değil, "mantıklı bir vedalaşma" olduğu konuşuluyor.

Derici, daha önce yaptığı açıklamada sevgilisinin yaşını kamuoyuyla paylaşmış, 25 yaşındaki Melih Kunukcu ile arasında 12 yaş fark olduğunu ifade etmişti. Bu yaş farkı magazin gündeminde geniş yankı uyandırmış, Derici ise eleştirilere aldırış etmediğini açıkça dile getirmişti. Ancak kulislerde konuşulanlara göre, zaman içinde bu fark ilişkide mesafe yaratan bir unsura dönüştü. İrem Derici cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde, şarkıcının yakın çevresine "Birbirimizi yıpratmadan ayrıldık, yol arkadaşlığımız burada bitti" dediği öne sürülüyor.