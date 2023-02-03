İrem Derici, yeni sevgilisi Atakan Işıntutan'la ilişkisini anlattı: Bana çok iyi geliyor - Son Dakika
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İrem Derici, yeni sevgilisi Atakan Işıntutan'la ilişkisini anlattı: Bana çok iyi geliyor

03.02.2023 13:24

İrem Derici, konuk olduğu canlı yayında bir haftadır birlikte olduğu Atakan Işıktutan ile yeni başlayan ilişkisini anlattı. Ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştıklarını söyleyen ünlü şarkıcı, "Ben 2020 yılında ona mesaj atmışım. Sonra arkadaş ortamında bir araya gelince mesajlaşmaya başladık. Bana çok iyi geliyor" dedi.

Konserlerinde tercih ettiği iddialı kıyafetlerin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen İrem Derici, yeni bir aşka yelken açtı. Sevilen şarkıcı, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıtutan'a kaptırdı. Bugün Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Derici, yeni ilişkisi hakkında konuştu.

"BEN ATAKAN'A 2020'DE MESAJ ATMIŞIM"

Bir hafta önce başlayan mutlu bir ilişkisi olduğunu söyleyen Derici, Işıktutan ile ortak arkadaşları sayesinde tanıştıklarını ve çok iyi biri olduğunu söyledi. Mutluluğu yüzüne yansıyan şarkıcı, Işıktutan'la birlikteliği için şunları söyledi: "Daha bir hafta olmadı. Ben salak sapalak sabah uyanıp 'anne, kızın aşık oldu' yazdım. Bundan çocuğun da haberi yoktu. Bizim çok ortak arkadaşımız var. Feyyaz Şerifoğlu benim çok yakın arkadaşımdır. Atakan da Feyyaz'ın kuzeni. Sosyal medyadan bir mesajlaşma başladı. Ben 2020'de bir mesaj atmışım ama cevap gelmeyince unutmuşum. Ben gördüğümde onun çok çapkın olduğunu düşünmüştüm ama Allah ailesine bağışlasın melek gibi adam. Bana çok iyi geliyor daha çok yeni."

İrem Derici, yeni sevgilisi Atakan Işıntutan'la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: Bana çok iyi geliyor
İrem Derici, yeni sevgilisi Atakan Işıntutan'la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: Bana çok iyi geliyor
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SON DAKİKA: İrem Derici, yeni sevgilisi Atakan Işıntutan'la ilişkisini anlattı: Bana çok iyi geliyor - Son Dakika
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