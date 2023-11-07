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İrem Derici, yeni sevgilisiyle el ele poz verdi - Son Dakika

İrem Derici, yeni sevgilisiyle el ele poz verdi

Son Güncelleme: 07.11.2023 16:24

Eylül ayında Atakan Işıktutan ile yollarını ayıran İrem Derici, Gökhan Fırat'la yeni bir ilişkiye yelken açtı. Çiçeği burnunda aşıklar el ele poz vermeyi de ihmal etmedi.

Güçlü sesi ve dobra yorumlarıyla adından söz ettiren İrem Derici, bir ay önce eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile8 aylık ilişkisini noktaladı. Derici, ayrılığın ardından fotoğrafçı Gökhan Fırat ile aşk yaşamaya başladı. Çiftten ilk el ele aşk karesi de geldi.

ROMANTİK POZ GELDİ

8,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan İrem Derici, son olarak geçirdiği birkaç güne ait kareleri yayınladı. Derici'nin paylaşımında en dikkat çeken kare ise yeni sevgilisiyle el ele verdiği poz oldu. Derici, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yorumda sevgilisini etiketleyerek "Yazlarına, kışına talibim" demişti. Fırat ise Derici'ye "Söz seninim, gelirim en beterine" karşılığını vermiş şarkıcı da aşkını ilan ederek "4 mevsim sendeyiz sevgilim" cevabını vermişti.

İrem Derici, yeni sevgilisiyle el ele poz verdi
İrem Derici, yeni sevgilisiyle el ele poz verdi
İrem Derici, yeni sevgilisiyle el ele poz verdi

İrem Derici, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici, yeni sevgilisiyle el ele poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrem Derici, yeni sevgilisiyle el ele poz verdi - Son Dakika
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