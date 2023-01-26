Yayına bağlanan kadının 75 yaşındaki kocasıyla ilgili itirafı sunucuları şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Yayına bağlanan kadının 75 yaşındaki kocasıyla ilgili itirafı sunucuları şaşkına çevirdi

26.01.2023 14:28
Yayına bağlanan kadının 75 yaşındaki kocasıyla ilgili itirafı sunucuları şaşkına çevirdi

İsmini vermek istemeyen bir kadın izleyici, telefonla bağlandığı canlı yayında 75 yaşındaki kocasının kendisini aldattığını ve cinsel güç artırıcı haplar sipariş ettiğini anlattı. Kadın izleyicinin itirafı sunucu Nur Viral ve Esra Ezmeci'yi şaşkına uğrattı.

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programı bomba bir olayla sosyal medyada konuşuldu.

İlişkiler hakkında verdiği taktik ve tavsiyelerle tanınan Esra Ezmeci ile gerçekleştirilen yayına bir kadın bağlandı. 75 yaşındaki eşinin kendisini aldattığını söyleyen kadın, izleyicileri şoke etti.

Yayına bağlanan kadın, eşinin cinsel güç artırıcı hap sipariş edip kullandığını söyledi.

Koronavirüs sürecinden beri yataklarını ayırdıklarını söyleyen kadın, eşinin sosyal medya mesajlarını yakaladığını söyledi. Bir süre sonra yatakları birleştirdiklerini söyleyen kadın, "Aramıza yastık koyuyor, sırtını dönüyor" şeklinde konuştu.

İsmini vermek istemeyen kadın, Nur Viral'in 'Aldatıyor mu' sorusuna "Aldatıyor, telefonda yakaladım. Mesaj konuşma... Oraya bakıyor buraya bakıyor, ilaçlarla uğraşıyor." şeklinde yanıt verdi.

Bir diğer yandan "Eşim gözümün içine baka baka kadınlarla konuşuyor." diyen kadın, eşinin telefonunu açtığında bir kadın sesi aldığını ve telefondaki kişinin "Eşini ver." dediğini söyledi.

Cinsel güç artırıcı haplar konusunda şaşkınlığını gizleyemeyen Nur Viral'in "Başkası sipariş etmiş olabilir mi?" sorusuna ise "Yaptı kaç kere, biliyorum." yanıtı geldi.

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Son Dakika Magazin Yayına bağlanan kadının 75 yaşındaki kocasıyla ilgili itirafı sunucuları şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yayına bağlanan kadının 75 yaşındaki kocasıyla ilgili itirafı sunucuları şaşkına çevirdi - Son Dakika
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