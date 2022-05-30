Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi - Son Dakika
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Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi

30.05.2022 15:36

Isparta'daki konseri 'ahlaksızlığı özendirdiği' iddiasıyla iptal edilen Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi. Sahnesini duyuran sanatçı, "1 Haziran'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ndeyim. Şişhane Meydan Açık Sahne'de görüşürüz canlarım" dedi.

Başarılı şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta Gül Festivali'nde vereceği konseri ahlaki gerekçeler nedeniyle iptal edildi. Kararın ardından festivalde sahne alacak olan Funda Arar ve Derya Uluğ da konserlerini iptal etti. Konseri iptal edilen Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi.

"HEPİMİZ ÖZGÜRCE KANATLARIMIZI AÇMALIYIZ"

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Bahar Şenliği'nde konser veren Mosso, sahnede İzmir Marşı'nı söyledi. Son günlerdeki konularla ilgili konuşan şarkıcı şunları söyledi: "Özgürlüğün, kadınların, çocukların, hayvanların, yaşlıların sonuna kadar yanındayım. Bunun için konuşmaktan, şarkı söylemekten, üretmekten asla ve asla vazgeçmeyeceğim. Her zaman yanınızdayım. Rujumun rengiyle, saçımla, başörtümle, kurduğum cümlelerle, üslubumla, herhangi bir şeyle yargılanmadığım bir gelecek hayal ediyorum. Bu geleceği hayal etmekten, umut etmekten asla ve asla vazgeçmeyeceğim. Her yerde her zaman söylerim. Hiçbir insanın hiçbir kanadın altında durmasına ihtiyaç yok. Hepimiz özgürce kanatlanıp uçmalıyız… 'Babamdı, amcamdı, dayımdı kuzenimdi, en yakın arkadaşımdı' diyerek savunduğumuz o güçler, o kötü ruhlar ileride sizin annenizin, kız arkadaşınızın, karınızın, çocuğunuzun katili olabiliyorlar. Ne olursunuz o insanların önünde durun, ayırt etmeyin."

"ERKEKLERİN ARKAMIZDA DURMASINA İHTİYACIMIZ YOK"

"Toplumda kendi haklarımızı kadınlar olarak sürekli savunmak zorunda bırakıldık. Sadece burada değil bütün dünyada aslında. Sürekli kendimizi savunduk. Biz bunu yapmayı çok iyi beceriyoruz. Beyler, ne olursunuz sadece sosyal medyada ve oturduğunuz yerde değil, yeri geldiğinde sokaklarda da bizim yanımızda olun. Ki arkamızda durmanıza ihtiyacımız yok. Biz aslan gibi yürüyoruz, siz yanımızda yürüyün yeter."

BAKANLIK FESTİVALİNDE KONSER VERECEK

İstanbul'da Bakanlık'ın düzenlediği bir festivalde sahne alacağını da duyuran şarkıcı, "1 Haziran'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ndeyim. Şişhane Meydan Açık Sahne'de görüşürüz canlarım" dedi.

Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso, Bakanlık'ın festivalinde sahne alacak
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Son Dakika Magazin Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi - Son Dakika


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