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İşte Benim Stilim'in yıldızı estetikle bambaşka biri oldu - Son Dakika

İşte Benim Stilim'in yıldızı estetikle bambaşka biri oldu

23.11.2021 13:32
İşte Benim Stilim'in yıldızı estetikle bambaşka biri oldu

Bir dönemin fenomen moda programı İşte Benim Stilim'de kavgalarıyla adından söz ettiren Ayşegül Melisa Doğan, estetikle bambaşk biri oldu. İşte Ayşegül Doğan'ın müthiş değişimi..

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran 29 yaşındaki Ayşegül Melisa Doğan son görüntüsüyle gündeme geldi.

GÖRENLERE ŞOKE OLDU

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen ünlü yarışmacının son paylaşımına yorum yağdı. Yeni bir pozunu paylaşan eski yarışmacıyı görenler şoke oldu. Doğan'a takipçileri "Kendine ne yaptın böyle?" yorumlarında bulundu.

"SİHİRLİ EL DEĞMİŞ GİBİ"

Bazı takipçileri ise "Sihirli bir el değmiş gibi. Bütün bunlara gerek var mıydı?" diyerek eski yarışmacıyı eleştirdi.

İTİRAF ETTİ

Ayşegül Doğan daha önce "Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine....Keder çizgisi dolgusu, çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş lifting ve ipek kirpik yaptırıyorum" diyerek estetik itirafında bulunmuştu.

1992 doğumlu olan Ayşegül Melisa Doğan, bir butik işletiyor. Ayşegül Melisa Doğan bir diğer yarışmacı Özlem Özden'le yaşadığı kavgayla hafızalara kazınmıştı.

İŞTE AYŞEGÜL DOĞAN'IN MÜTHİŞ DEĞİŞİMİ

İşte Benim Stilim'in yıldızı estetikle bambaşka biri oldu
İşte Benim Stilim'in yıldızı estetikle bambaşka biri oldu
İşte Benim Stilim'in yıldızı estetikle bambaşka biri oldu
İşte Benim Stilim'in yıldızı estetikle bambaşka biri oldu
İşte Benim Stilim'in yıldızı estetikle bambaşka biri oldu
İşte Benim Stilim'in yıldızı estetikle bambaşka biri oldu
İşte Benim Stilim'in yıldızı estetikle bambaşka biri oldu
İşte Benim Stilim'in yıldızı estetikle bambaşka biri oldu
İşte Benim Stilim'in yıldızı estetikle bambaşka biri oldu

İşte Benim Stilim, Ayşegül Doğan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İşte Benim Stilim'in yıldızı estetikle bambaşka biri oldu - Son Dakika Magazin


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