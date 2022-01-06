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İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu - Son Dakika

İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu

06.01.2022 13:04
İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu öğretmen eşi Duygu Kozogˆlu Buldu ile aşk pozlarını paylaştı. Yeni yıl dileklerine de paylaşımın yorum kısmında yer veren ikilinin aşk pozlarına beğeni yağdı. Onur Buldu gözlerden uzak tuttuğu eşiyle bir buçuk yıl önce evlenmişti.

'Güldür Güldür Show'daki tiplemeleriyle sıkça adından söz ettiren Onur Buldu, bir buçuk yıl önce Duygu Koz'la evlenmişti. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkisine dair çok yorum ve paylaşımda bulunmayan Buldu ve eşinden aşk pozu geldi.

Buldu eşine ithafen Shakespeare'in bir sonatını paylaştı:

"Yarayla alay eder, yaralanmamıs¸ olan.

Bak nasıl da sararıp soluvermis¸ Tanrıc¸a kederden

Sen ondan c¸ok daha gu¨zelsin diye.

Kıskandıgˆı ic¸in vazgec¸ ona bagˆlılıktan,

Tu¨m go¨klerin en gu¨zel yıldızlarından ikisi,

Yalvarıyorlar onun go¨zlerine is¸leri oldugˆundan:

Biz do¨nu¨nceye dek siz parıldayın, diye.

Go¨zleri go¨kte olsaydı, yıldızlar da onun yu¨zu¨nde;

Utandırırdı yıldızları yanaklarının parlaklıgˆı,

Gu¨n ıs¸ıgˆının kandili utandırdıgˆı gibi tıpkı.

O¨yle parlak bir ıs¸ık c¸agˆlayanı olurdu ki go¨zleri go¨kte,

Gece bitti sanarak kus¸lar cıvıldas¸ırdı.

Bak, nasıl da dayamıs¸ yanagˆını eline!

Ah, eline giydigˆi eldiven olaydım da

Dokunaydım yanagˆına."

Öğretmen olan Duygu Kozogˆlu Buldu da eşiyle bir pozunu paylaşmayı ihmal etmedi. Onur Buldu ve öğretmen eşinin aşk pozlarına yorum yağdı. Çoğu takipçi "Yengelerin en güzeli", "Çok güzel bir çiftsiniz" yorumlarında bulundu.

39 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yıl, birinci yılında evlilik yıl dönümünü unuttuğunu itiraf etmişti.

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Güldür Güldür Show, Onur Buldu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu - Son Dakika
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