İsveç, Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazandı - Son Dakika
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İsveç, Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazandı

14.05.2023 12:42

İsveçli şarkıcı Loreen, Eurovision Şarkı Yarışması'nı ikinci kez kazanarak tarihe geçti. İsveç'in toplamda 7. zaferi, Abba'nın 50 yıl önce kazandığı zaferin anısına 2024 Eurovision'una ev sahipliği yapmasını sağlayacak.

İngiltere'nin Liverpool kentinde dün gece yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsveç, birinciliği aldı. Şarkıcı Loreen ise yarışmayı ikinci defa kazanan ilk kadın şarkıcı oldu.

İsveçli Loreen, Eurovision Şarkı Yarışması'nı en son 2012'de kazanmıştı. Dün akşamki galibiyetle İsveç toplamda 7 defa kazanırken Loreen ise Tattoo (Dövme) şarkısıyla yarışmayı ikinci defa kazanan ilk kadın şarkıcı oldu.

ABBA'NIN ZAFERİNİN 50. YILINDA İSVEÇ EV SAHİPLİĞİ YAPACAKİsveç'in toplamda 583 puanlık zaferi, Abba'nın 1974'te Waterloo ile kazandığı tarihi zaferinin 50. yıldönümünde yani 2024 Eurovision'una yarışmaya ev sahipliği yapacağı anlamına geliyor. Bu yılki sırlamada diğer ülkeler ise şöyle; İkinci sırada Finlandiya'dan Kaarija grubu 526 puan aldı, üçüncü sırada ise İsrail'den Noa Kirel ise 362 puan aldı.

Kaynak: DHA
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Finlandiya, İsveç, Abba, Magazin, Son Dakika

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