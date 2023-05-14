İsveç, Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazandı

İngiltere'nin Liverpool kentinde dün gece yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsveç, birinciliği aldı. Şarkıcı Loreen ise yarışmayı ikinci defa kazanan ilk kadın şarkıcı oldu.

İsveçli Loreen, Eurovision Şarkı Yarışması'nı en son 2012'de kazanmıştı. Dün akşamki galibiyetle İsveç toplamda 7 defa kazanırken Loreen ise Tattoo (Dövme) şarkısıyla yarışmayı ikinci defa kazanan ilk kadın şarkıcı oldu.