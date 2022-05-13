İyilik dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Neslihan, Murat ve Damla'yı görecek mi? - Son Dakika
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İyilik dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Neslihan, Murat ve Damla'yı görecek mi?

13.05.2022 14:07

Bu akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak İyilik dizisinde eşinden şüphelenen Neslihan, eşinin kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı. Eşi Murat'ın kendisine yalan söylediğini yakalayan Neslihan hesap sormaya başlayacak.

Başrolünde Hatice Şendil Sağyaşar, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in yer aldığı İyilik dizisinde Şahika dahil kimseye bu konuda tam olarak güvenemeyen Neslihan son çareyi Koray'a danışmakta bulur.

İYİLİK DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Neslihan'ın "kocam nerede" diye Damla'nın kapısına dayanması şüphelerinin en doruk noktasıdır. Damla ve Murat, bu durumdan sıyrılsalar da Neslihan'ın şüpheleri durulmaz. Damla ise bu durumdan faydalanıp, Neslihan'ı Murat'ın onu aldattığına iyice ikna etmeye çalışır. Şahika dahil kimseye bu konuda tam olarak güvenemeyen Neslihan son çareyi Koray'a danışmakta bulur. Herkesin peşinde olduğu gerçekler ise holdingin yıldönümü kutlamasında bir araya gelir. Pandora'nın kutusu açılmak üzeredir…

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13 Mayıs 2022 Fox Yayın Akışı 13 Mayıs 2022 Fox Yayın Akışı

Hatice Şendil, İyilik, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İyilik dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Neslihan, Murat ve Damla'yı görecek mi? - Son Dakika


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