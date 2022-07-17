Jude Law'ın Kızı İris Tatil İçin Ailesiyle Türkiye'de - Son Dakika
Üye Girişi

Jude Law'ın Kızı İris Tatil İçin Ailesiyle Türkiye'de

17.07.2022 23:00
Jude Law'ın Kızı İris Tatil İçin Ailesiyle Türkiye'de

İngiliz aktör Jude Law'ın modellik yapan kızı Iris ailesiyle tatil için Türkiye'yi seçti.

Ünlü İngiliz sinema oyuncusu Jude Law'ın Sadie Frost ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Iris Law, ailesiyle tatil için Türkiye'yi seçti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son dönemde saçlarını kısacık kestiren ve yeni imajıyla adından söz ettiren 21 yaşındaki model, fasülye ayıklarken paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Tatilden oldukça keyif alan Law, aynı zamanda bir aktardaki Türk baharatlarının da fotoğraflarını paylaştı.

Tam adı Iris Tallulah Elizabeth Law olan genç manken tatilde 3 kuşak buluştuklarını söyledi ve aile fertleriyle de fotoğraflarını yayınladı.

2015'te modelliğe başlayan Iris Law, aynı zamanda bir markanın tanıtım yüzü oldu. Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Law, reklam kampanyalarında da görev alıyor.

YORUMLAR
500
İran: 'Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bölgesel diyalog kurulabilir' İran: 'Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bölgesel diyalog kurulabilir' İran: 'Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bölgesel diyalog kurulabilir' İran: 'Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bölgesel diyalog kurulabilir'
Kaynak: Snob Magazin

Sadie Frost, Jude Law, Türkiye, Tatil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Jude Law'ın Kızı İris Tatil İçin Ailesiyle Türkiye'de - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
22:22 Erdoğan'ın çevirmenine "Hanım kızımız" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Varank'tan ilginç tepki
22:08 Galatasaray'dan transfer atağı! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i renklerine bağladı
21:22 Yürek yakan detay! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen evlilik hazırlığı yapıyordu
20:53 Sosyal medyada tartışma yaratmıştı! İTÜ'den misafir araştırmacılarla ilgili açıklama: Bizim için tek kriter bilimsel başarıdır
20:15 Şaşkınlık yaratan olay! Yabancı uyruklu 2 kadın gölet parkında yüzen kazları çaldı
19:46 Sibel Can konserinde olay çıkaran Edremit Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: "Hoş geldiniz" demek istedim
19:44 Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi
19:03 Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik saldırıya uğradı!
18:37 Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek
18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 23:06:24. #1.13#
SON DAKİKA: Jude Law'ın Kızı İris Tatil İçin Ailesiyle Türkiye'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement