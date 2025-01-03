Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu

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Justin Bieber, eşi Hailey Baldwin Bieber ile boşanacakları iddialarına son paylaşımı ile son noktayı koydu.

Ünlü şarkıcı, 28 yaşındaki model eşinin pembe bikini ve kürküyle verdiği bir pozunu paylaşarak evliliklerinin yolunda gittiğini dosta düşmana gösterdi. Bieber, paylaşımına "Seninle her yere giderim bebeğim. Mutlu yıllar" notunu düştü.

Justin Bieber, Hailey Bieber'a 2018 yılında "Hailey seninle ilgili her şeye çok aşığım. Kalbim tamamen senin ve her zaman seni hayatımın merkezine koyacağım" sözleriyle seslenmişti.

6 yıldır mutlu bir evlilikleri olan çift, geçen yılın mayıs ayında bebek beklediklerini açıklamıştı.

Çiftin Jack Blues ismini verdiği bebekleri ağustos ayında dünyaya geldi.

Hailey Bieber, hamileyken yaptığı bir açıklamasında "İnsanlar ilk günden beri Justin ile ilişkim hakkında kendimi çok kötü hissettirdi. Sanki insanlar mutlu olduğumuza inanmak istemiyorlar" diyerek yaşadıkları zorluktan bahsetmişti.