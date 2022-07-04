Kaan Ekenler'in Yeni Teklisi "caruso" Çıktı

Farklı rengi ve tarzıyla ilgileri üzerine toplamayı başaran sanatçı'nın aranjörlüğünü Alperen Gören ve Soner Kırmızıgül üstlendi.

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Kaan, kendi kurduğu M. Music Co. (MMC Müzik Yapım) etiketi ile yayınladığı parçanın prodüksiyonu'nun tamamını bağımsız olarak yaptıklarının altını çizdi. Şarkının klip çekimlerini ise ünlü yönetmen Emre Barut (Zobunus) üstlendi. 19. Yüzyılın en ünlü Tenor'u Enrico Caruso'nun ölüm anını anlatan şarkı klibin ilham kaynağı oldu ve Kaan'ın yorumu ile tüyleri diken diken yapan bir proje ortaya çıktı.