Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'i gören Helin ne yapacak? - Son Dakika

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Meriç Aral'ın başrollerinde yer aldığı Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide, ailesinin dağılacağı düşüncesiyle tüm sinirini Asiye'den çıkartır.

KADERİMİN OYUNU'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Mahir ve Asiye'den şüphelenen Helin, kimseye bir şey söylemese de kendi kendini yemeye başladı. Kendini suçlu hisseden Asiye, Mahir'den gelen mesajla kendini iyice tedirgin hisseder.