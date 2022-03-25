Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Asiye ve Cemal'in kıskandırma oyunları başladı! - Son Dakika
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Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Asiye ve Cemal'in kıskandırma oyunları başladı!

25.03.2022 12:43
Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Asiye ve Cemal'in kıskandırma oyunları başladı!

Kaderimin Oyunun'un yayınlanan yeni fragmanında; Asiye ve Cemal'in arasındaki iplerin koptuğu görüldü. Cemal, Asiye'yi kıskandırmak için Helin'le arasındaki ilişkiyi düzeltmeye başladı.

Star Tv'nin popüler dizisi Kaderimin Oyunu tüm heyecanıyla ekran macerasına devam ediyor. NG Medya imzalı dizinin başrollerinde ise Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral gibi başarılı isimler var.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yayınlanan son fragmanında; Cemal ve Asiye'nin kaçmaktan vazgeçtiği görülürken, Cemal iyice sinirlenmeye başladı. Cemal ve Asiye'nin birbirlerini kıskandırmak için çaba göstermeye başlaması ise seyircileri sinirlendiren bir diğer detay oldu. Cemal, Helin'le olan ilişkisini düzeltmeye başlarken, Asiye ise Mahir'e her zamankinden fazla yakınlık göstermeye başladı.

Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Asiye ve Cemal'in kıskandırma oyunları başladı!
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Kaderimin Oyunu 14. Bölüm 2. Fragman Kaderimin Oyunu 14. Bölüm 2. Fragman

Kaderimin Oyunu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Asiye ve Cemal'in kıskandırma oyunları başladı! - Son Dakika


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