Kadıköy'de Yıldızlar Geçidi! - Son Dakika
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Kadıköy'de Yıldızlar Geçidi!

25.09.2022 15:32
Kadıköy'de Yıldızlar Geçidi!

Kadıköy Festival Park'ta düzenlenen Noah Fest'te birbirinden ünlü isimler sahne aldı. Halil İbrahim Ceyhan'ı üç farklı ülkeden dinlemeye gelenler oldu.

Noah Entertainment'in Kadıköy Festival Park'ta düzenlediği Noah Fest'te Burak Orhan, Ece Mumay, Ece Seçkin, Ekin Uzunlar, Emre Atlı, Halil İbrahim Ceyhan, Irmak Arıcı, Mehmet Baştürk, Nihan Çelik gibi ünlü isimler sahne aldı.

Şehit aileleri, gaziler, engelliler ve refakatçilerine ücretsiz olan konseri binlerce kişi izledi. Konserde özellikle ünlü oyuncu ve şarkıcı Halil İbrahim Ceyhan'a ilgi büyüktü. Emanet dizisinde Yaman karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan'ı Portekiz, Brezilya ve İspanya'dan gelen hayranları da yalnız bırakmadı. Halil İbrahim Ceyhan istek üzerine 2 saat sonra tekrar sahneye çıktı.

Finalde sahneye çıkan Ece Seçkin'in performansıyla göz doldurduğu gecenin bir başka dikkat çeken ismi de Nihan Çelik oldu. Bu konser için özel hazırlanan 2 farklı kıyafetle sahne alan Nihan Çelik'e 20 dansçı eşlik etti.

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KADIKÖY'DEKİ DENETİMLERDE UYUŞTURUCU BULUNDU KADIKÖY'DEKİ DENETİMLERDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Ceyhan, Ece Seçkin, Kadıköy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadıköy'de Yıldızlar Geçidi! - Son Dakika

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