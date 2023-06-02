Kadir Çöpdemir'in 'Değiştirelim be! Bıktık be!' çağrısı yankı uyandırdı - Son Dakika
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Kadir Çöpdemir'in 'Değiştirelim be! Bıktık be!' çağrısı yankı uyandırdı

02.06.2023 13:02

Sunucu ve oyuncu Kadir Çöpdemir'in seçime günlere kala yaptığı sosyal medya paylaşımı, 'değişim' çağrısı yapmasıyla büyük yankı uyandırdı. Seçim sonrası ortaya çıkan tabloyu nasıl yorumlayacağı merak konusu olan Çöpdemir'in yakın çevresine yaptığı değerlendirmede 'Kapıldık bir değişim rüzgârına. Anketlere inandık. Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı. Herkes mi yanılır abi, herkes mi yanıltır' dediği konuşuluyor.

Sunucu ve oyuncu Kadir Çöpdemir'in seçime günlere kala, yurt dışında bir seyahati sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımı ile 'değişim' çağrısında bulunması büyük yankı uyandırmıştı.

"DEĞİŞTİRELİM BE! BIKTIK BE!"

Çöpdemir, bahsi geçen videoda "Ne diyor büyükler? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Tebdil değiştirmek demek. Mekan değiştirirsen ferahlarsın diyor. Biz de Barcelona'dan biraz tebdil yapalım dedik, atladık trene, Madrid'e gidelim dedik. Değişiklik iyidir, değiştirmek lazım. Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Nefes alırsın. Değiştirelim be! Bıktık be! Bıktığımızı değiştirelim ya!" ifadelerine yer vermişti.

"HERKES Mİ YANILIR, HERKES Mİ YANILTIR"

Seçim sonrası ortaya çıkan tabloyu nasıl yorumlayacağı merak konusu olan Çöpdemir'in yakın çevresine yaptığı değerlendirmede "Kapıldık bir değişim rüzgârına. Anketlere inandık. Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı. Herkes mi yanılır abi, herkes mi yanıltır" dediği konuşuluyor.

YORUMLAR (9)
  • Kenan Acısever: SENDE Mİ BRÜTÜS YAKIŞMIYOR SENİN GİBİ GAKGOŞA ÖNCE VATAN DEDİK SONRASI TEFERUAT ................. Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
  • Arzum Baskara: Bos tenekeler Cevap Yaz 140 38 Yayından Kaldır
  • Kadir Balci: Bu sanatçı lar Chp yalakası neden oluyor lar anlamdım yada hdp inmi Cevap Yaz 134 36 Yayından Kaldır
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Kadir Çöpdemir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadir Çöpdemir'in 'Değiştirelim be! Bıktık be!' çağrısı yankı uyandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadir Çöpdemir'in 'Değiştirelim be! Bıktık be!' çağrısı yankı uyandırdı - Son Dakika
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