Sunucu ve oyuncu Kadir Çöpdemir'in seçime günlere kala, yurt dışında bir seyahati sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımı ile 'değişim' çağrısında bulunması büyük yankı uyandırmıştı.
Çöpdemir, bahsi geçen videoda "Ne diyor büyükler? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Tebdil değiştirmek demek. Mekan değiştirirsen ferahlarsın diyor. Biz de Barcelona'dan biraz tebdil yapalım dedik, atladık trene, Madrid'e gidelim dedik. Değişiklik iyidir, değiştirmek lazım. Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Nefes alırsın. Değiştirelim be! Bıktık be! Bıktığımızı değiştirelim ya!" ifadelerine yer vermişti.
Seçim sonrası ortaya çıkan tabloyu nasıl yorumlayacağı merak konusu olan Çöpdemir'in yakın çevresine yaptığı değerlendirmede "Kapıldık bir değişim rüzgârına. Anketlere inandık. Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı. Herkes mi yanılır abi, herkes mi yanıltır" dediği konuşuluyor.
Son Dakika › Magazin › Kadir Çöpdemir'in 'Değiştirelim be! Bıktık be!' çağrısı yankı uyandırdı - Son Dakika