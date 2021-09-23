Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün eğlenceli anları

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu.

Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu fırtınası esti. Dalkılıç'ın şarkılarına eşlik eden çift danslarıyla da dikkat çekti.

Konserden renkli anları sosyal medya hesabından paylaşan Neslihan Atagül eşin gözlerinin içine bakıp şarkı söyledi. Bir hayli keyifli olan çift her şey yolunda mesajı verdi.

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu yaşayıp tedavi gören Neslihan Atagül, setlere ara vermişti. Zor günleri geride bırakan güzel oyuncu sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti:

CİDDİ BİR ŞEY YAŞADIM

Atagül, setlere ne zaman döneceği sorusuna "Ben dinleniyorum, bilmiyorum ki şimdi ne söylesem... Uzak kalmak değil, dinleniyorum. Ciddi bir şey yaşadım. Onun tam olarak geçmesini bekliyorum" sözleriyle cevap vermişti.