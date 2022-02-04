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Kadir Ezildi kimdir? En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi kim? Kadir Ezildi kaç yaşında ve nereli? - Son Dakika

Kadir Ezildi kimdir? En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi kim? Kadir Ezildi kaç yaşında ve nereli?

04.02.2022 15:25
Kadir Ezildi kimdir? En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi kim? Kadir Ezildi kaç yaşında ve nereli?

Fox Tv'de yayınlanan En Hamarat Benim yarışmasının sempatik sunucusu Kadir Ezildi kimdir ve kaç yaşındadır merak konusu oldu. Kadir Ezildi sunduğu yarışmalar sonucunda adından sıkça söz ettiriyor. Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu. Peki, En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi kim?

En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu Kadir Ezildi kimdir ve kaç yaşındadır herkes tarafından merak ediliyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim yarışması hafta içi her gün yayınlanıyor. En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu Kadir Ezildi kimdir ve nerelidir sevenleri tarafından merak ediliyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı videolar sayesinde popüler olan Kadir Ezildi herkesin sevgisini kazanmıştır. Kadir Ezildi kimdir? En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi kim? Kadir Ezildi kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

24 yaşındaki Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı. Temizlik konusundaki takıntıları, ailesi ve komşularıyla olan ilişkilerini yansıtan videolarıyla mahalle kültürüne olan özlemimizi gidererek "ailemizin çocuğu" olmayı başardı. Özlü sözleri, esprili üslubu ve günlük yaşamdaki maceralarıyla o artık bir fenomen! Kadir Ezildi'nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamış. Kadir evini çok seviyor ve sürekli temizlik yapıyor. Ne var ki annesi ve erkek kardeşi bu durumdan pek de memnun değiller! Zira kendilerini evlerinde misafir gibi hissediyorlar! Bir yeri kirletmemek için sürekli diken üstünde yaşıyorlar! Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcıyor. Öyle ki evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı gerekçesiyle baştan aşağıya yenilediğini söylüyor. Market alışverişi sırasında temizlik ürünlerinin olduğu reyonda çok fazla zaman geçiriyor. Tüm ürünleri yakından inceliyor. Evin bütün temizliğini kendisi yapıyor. Yere kıl döküleceği gerekçesiyle erkek kardeşine ağda yaptıracak derecede takıntılı bir temizlik hastası! Çamaşır suyuyla ilişkisini "Temiz olması için çiçeklere bile döküyorum" diyerek açıklıyor. Ondan habersiz eve misafir gelemiyor. Gelen misafirlerin ilk olarak banyoya gitmelerini rica ediyor.

Misafirlerden ayaklarını yıkayarak çoraplarını değiştirmelerini istiyor. Temizlik konusunda takıntılı olduğunun farkında fakat tedavinin bu duruma bir çözüm olacağını düşünmüyor. Bu takıntısı nedeniyle evlenecek birini bulmakta zorlanacak olması ise annesinin en büyük korkusudur.

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Kadir Ezildi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadir Ezildi kimdir? En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi kim? Kadir Ezildi kaç yaşında ve nereli? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kadir Ezildi kimdir? En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi kim? Kadir Ezildi kaç yaşında ve nereli? - Son Dakika
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